PROGRAMME RENCONTRES METIERS DU TEXTE

2024-2025

UNIVERSITE DE LILLE, DEPARTEMENT HUMANITES, ALITHILA & BHUMA

Les Rencontres Autour des Métiers du Texte s’organisent selon le principe fructueux de la triade : deux professionnel-elle (s), un ou une chercheur/chercheuse sont invités à parler au cours d’une séance de deux heures sur les relations entretenues entre leur métier et les textes, leur pratique de la lecture, de l’écriture et de la recherche et leur métier.

Rencontres organisées par Dominique Dupart et Alice Jousseaume

avec la collaboration de tous les responsables de séances.

—

Séance 1

La Critique dans tous ses états !

Responsable : Kevin Pelladeaud

Lundi 14 octobre - 17h-19h- BHUMA (Bât A)

*Pierre BENETTI, Docteur en Histoire, Critique littéraire Revue numérique En attendant Nadeau.

*Azélie FAYOLLE, Docteure en Littérature, Université libre de Bruxelles, spécialiste de critique littéraire (XIXe-XXIe), Critique littéraire sur internet.

*Ramsès PARENT, Critique littéraire « Tiktokeur », Étudiant en L3, Lettres modernes, Université de Lille.

—

Séance 2

Autour des « Nouveaux » textes numériques en Littérature jeunesse

Responsable : Bounthavy Suvilay

Lundi 21 octobre- 17h-19h- BHUMA (Bât A)

*Stephan BOSCHAT, Co-fondateur et Président de MAKMA-Capitaine Admirable.

*Corinne LUIJTEN, graphiste et lettreuse en Mangas, Manhuas, Manhwas & Webtoons.

*Emma RoTOLO-VANNIER, Présidente de Webtoon Café (Association de créateurs, scénariste, coloriste, lettreur, correcteur

—

Séance 3

Enseigner les textes !

Responsable : Aude Ameille

Lundi 4 novembre- 17h-19H- Bibliothèque Michelet (Bât A)

*Stéphanie KLEIN-THEOPHILE, enseignante en Lettres classiques, Roubaix, Lycée Baudelaire.

*Stéphane CATALANO, enseignant en Lettres et Cinéma en Classes Préparatoires, Lille, Lycée Faidherbe.

*Sandrine THIERRY, Docteure en Littérature française, enseignante en Lettres modernes, Paris, Lycée Lamartine.

—

Séance 4

Femmes et Métiers du texte !

Responsable : Adrienne Petit

Mardi 12 novembre-17h-19h- Bibliothèque Michelet (Bât A)

*Émilie PICHEROT, Enseignante-chercheuse en Littérature comparée, Université de Lille, Alithila.

* Élise RAJCHENBACH, Enseignante-chercheuse en Lettres, Université Jean Monnet, Saint-Etienne, Autrice du livre Louise Labé, La rime féminine [Paris, Calype, coll. "Destins", 2024].

*Hermeline PERNOUD, Docteur en Lettres, Responsable Projet Mission ÉGALITE-DIVERSITE, Université de Lille.

—

Séance 5

Bibliothèques !

Responsable : Frédéric Gendre

Lundi 25 novembre - 17h-19h- BHUMA (Bât A)

*Anne-Elisabeth BUXTORF, Directrice des publics, Bibliothèque Nationale de France (BNF).

*Elsa KAMMERER, Enseignante-chercheuse en Lettres, Université Paris-Saint-Denis.

*Elisabeth NOËL, Responsable des diplômes, École Nationale Supérieure des Sciences de l’information et des Bibliothèques (ENSSIB)/ Université de Lyon.