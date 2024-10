Les animaux entre dignité et prestige au Moyen Âge et à l’époque moderne dans la péninsule Ibérique (Bordeaux)

Cette journée est le deuxième volet d’une rencontre visant à interroger le rôle des animaux dans la construction de l’ethosnobiliaire dans le Moyen Âge et la première modernité ibériques.

Aux époques médiévales et modernes, l’élite se définit et cherche à s’affirmer à travers différentes pratiques dont certaines impliquent des animaux, à l’instar de la chevauchée ou de la chasse, de l’usage de substances animales (à visée ornementale, alimentaire, utilitaire...), ou encore de l’exhibition de créatures spécifiques. De telles pratiques contribuent assurément à renforcer le prestige de ceux qui s’y adonnent. Il est, au contraire, des activités ou des gestes à l’égard des animaux, ou d’espèces en particulier, qui dénient automatiquement toute forme de dignité à ceux qui les exécutent.

À travers l’examen de diverses sources textuelles, littéraires ou documentaires, ou encore matérielles, du Moyen Âge et de la première modernité hispaniques, cette rencontre se propose d’étudier la façon dont les animaux, et les rapports divers que les hommes entretiennent avec eux, contribuent à la définition de groupes sociaux et, par conséquent, à leur démarcation et leur hiérarchisation. Ce dialogue entre historiens et spécialistes de la littérature hispanique poursuivra, ainsi, les réflexions menées en octobre 2023 sur les liens entre l’affirmation d’une identité nobiliaire et les pratiques culturelles impliquant des animaux dans les mondes ibériques médiévaux et modernes.

Lundi 21 octobre 2024 (9h30-16h30)

Maison de la Recherche (salle des thèses), Université Bordeaux Montaigne

Organisation : Julia Roumier, Pierre Darnis et Marthe Czerbakoff (Université Bordeaux Montaigne, AMERIBER – EREMM)

