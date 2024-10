Conférences en ligne "Équité, Diversité, Inclusion" de la Société canadienne d'étude du XVIIIe siècle

La Société canadienne d’étude du dix-huitième siècle est heureuse d'annoncer le lancement d'un nouveau cycle de conférences et de tables rondes en ligne. Ces événements visent à offrir une opportunité de se connecter avec la communauté académique travaillant sur le dix-huitième siècle et à prolonger nos échanges scientifiques au-delà de notre traditionnelle conférence en présentiel. L'objectif de cette série en 2024-25 sera de discuter des notions d'équité, de diversité et d'inclusion, et d'explorer la manière dont celles-ci se rapportent aux études du dix-huitième siècle. Chacune de nos sessions sera organisée autour d'un thème et prendra la forme d'une table ronde au cours de laquelle les participants pourront discuter, débatre et partager leurs points de vue sur ces questions.

SESSION 1 - THE ENLIGHTENMENT AND THE IDEA OF THE UNIVERSITY

Date: Vendredi 1er novembre 2024

Heure: 12h00 – 13h30 (heure normale de l'est)

The purpose of this first online round table is to open a conversation about the relationship between the university and the Enlightenment. How do these two terms speak to each other? Can the university embody Enlightenment values about emancipation and social progress or are those values in contradiction with the idea that institutional neutrality is essential to its mission and the pursuit of knowledge? Our panelists will discuss how they perceive the role of activism, advocacy, and social justice in the university setting and how these intersect with their teaching and research.

Panélistes : Brian Cowan (McGill University), Kerry Sinanan (University of Winnipeg), Sophia Rosenfeld (University of Pennsylvania), Eugenia Zuroski (McMaster University).

Modération : Joël Castonguay-Bélanger, Shruti Jain, Kaushik Tekur Venkata, Flora Amann

RSVP (d'ici le 30 octobre): https://forms.gle/Bp7rd2N4pLLNz8ks7 (vous recevrez un lien par courriel un jour avant l'événement)