La fatigue. Colloque d'humanités médicales (en ligne)

COLLOQUE INTERNATIONAL D'HUMANITÉS MÉDICALES: LA FATIGUE

RENCONTRE VIRTUELLE, 2 NOVEMBRE 2024 (h Paris)



Lien Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTRkYTQ4MWMtYmY2Mi00Njk5LWFmNDYtZDg5ZDJmZTY2Y2Ex%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ad96934-43e5-41c2-9761-f335fe214cc3%22%2c%22Oid%22%3a%22bf92a2fa-3985-4dda-b944-6cfcb9d3dd79%22%7d

L’épuisement sous le scalpel des médecins

9h00-9h25 Pr. Rami Bou Khalil, MD, PHD, Université Saint-Joseph de Beyrouth, "Fatigue et épuisement des professionnels de santé : qui de

l’œuf ou de la poule ?"

9h25-9h50 Elie Atallah, MD, Université Saint-Esprit de Kaslik, "Médecins et épuisement : de l’art de soigner à l’art de se

préserver"

9h50-10h15 Christine Noël Lemaitre, Aix Marseille Université, " Du normal au pathologique de la fatigue : une approche à

partir de Georges Canguilhem pour éclairer le syndrome de fatigue chronique"

Philosophies de l’épuisement : concepts

10h25-10h50 Éric Fiat, Université Paris-Est-Créteil, "Ode à la fatigue"

10h50-11h15 Jean-Clet Martin, "Le droit de rêver"

11h15-11h40 Marco Dal Pozzolo, École normale supérieure/ Université de Bourgogne, "De la fatigue au stress au travail"

11h40-12h05 Noé Luthereau, Université Paris-Nanterre, "La fatigue selon Jean-Louis Chrétien : une pensée

polyphonique"

L’épuisement : l’affect et sa représentation

12h15-12h40 Laura Salisbury, University of Exeter, "Exhausting time on the internet"

12h40-13h05 Julien Neel, Yale University, "Représentation de la fatigue et de l’épuisement à l’usine. Simone Weil et le déracinement affectif"

13h05-13h30 Valentin Debatisse, Université Clermont-Auvergne, "Être là et las. Se plonger dans un cinéma de la saturation

des yeux et des cerveaux"

Comité d'organisation

Pamela Krause, Université Saint-Joseph de Beyrouth

Swati Joshi

Yvonne Saaybi, Université Saint-Joseph de Beyrouth