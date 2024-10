Beaux-arts et bande dessinée : patrimoines croisés (Mac Val, Vitry-sur-Seine)

Workshop organisé par le CHCSC (UVSQ-Université Paris-Saclay), le CELLF (CNRS/Sorbonne Université) et l’ULB,

avec le soutien de la Graduate School Humanités - Sciences du Patrimoine de l’Université Paris-Saclay.

10h-16h30, Centre de documentation du Mac Val

Entrée sur inscription, dans la limite des places disponibles : ivanne.rialland@uvsq.fr

Programme

10h : Accueil

10h30 : Fabrice Preyat (ULB), Laurence Brogniez (ULB), Erwin Dejasse (ULB), « BD et beaux-arts : état de la question »

11h15 : Ivanne Rialland (CHCSC, UVSQ-Université Paris-Saclay) : « La BD, support de transmission de l’histoire de l’art : pistes de réflexion, à partir de l’œuvre de Philippe Dupuy »

11h30 : Anaïs Linares (chargée de conservation au MAC VAL) : « La bande dessinée inspiratrice de l'art contemporain. Exemples issus de la collection du MAC VAL »

12h : présentation du fonds du centre de documentation du MAC VAL

12h30-14h30 Déjeuner

14h30 : Erwin Dejasse (ULB/KBR) : « L'exposition "Art Brut et bande dessinée". Réflexions prospectives »

15h : Jacques Dürrenmatt (Sorbonne Université) : « Quand la BD des origines règle ses comptes avec les beaux-arts : Cham et Doré »

15h30 : Philippe Kaenel (Université de Lausanne) : « Bande dessinée et/ou livre d’artiste ? In the Crack of the Dawn (1991) de Matt Mullican et Lawrence Weiner »

16h : Maël Rannou (CHCSC, UVSQ-Université Paris-Saclay) : « Benoît Preteseille : représenter l’art sans l’imiter »

16h30 : fin

Table ronde animée par Fabrice Preyat (ULB) et Ivanne Rialland (UVSQ-Université Paris-Saclay).

17h-18h30, auditorium. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Avec Claire Le Men, Philippe Dupuy, Julien Magnani et Grégoire Orsingher (de la librairie Le Tome 47)

19h : séance de signatures à la librairie Le Tome 47 (47 avenue Guy Môquet, 94440 Vitry-sur-Seine)