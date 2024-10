Entre exil et hospitalité. Séminaire APP Articulations Philosophie et Psychanalyse (ENS Paris)

Entre exil et hospitalité, que se passe-t-il ? Quelles temporalités se croisent ? Quelles langues s’articulent ? Nous poserons ces questions avec les outils de la philosophie et de la psychanalyse, mais aussi de la littérature. Le séminaire est ouvert à tous.

ENTRE exil et hospitalité : entre temps, entre autres, entre nous, entre impossibilité et nécessité, entre exil et hospitalité, parfois une charnière, parfois un charnier... ça tient à un « e », une disparition, ou à un fil, une filiation, « une filiation au langage, tout simplement ». C’est Edouard Glissant qui nous a mis sur la voie de cette filiation au langage, et nous continuerons à l’explorer avec Emmanuel Levinas, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Frantz Fanon, entre autres. Un espace à partager entre autres, tel est ce que construisent l’exil et l’hospitalité. Cet espace est tissé de temps pluriels : donner hospitalité n’est pas seulement donner un lieu, mais donner au présent un passé et un futur habitables – retissant les temps fracturés par l’exil. Que telle puisse être l’œuvre du langage, « tout simplement », c’est ce que nous chercherons à déplier, encore.

Salle CELAN, 45 rue d’Ulm, Paris