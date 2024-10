Studi francesi, n° 203 : "Agrippa d’Aubigné poète du Printemps (dir. Véronique Ferrer)

Agrippa d’Aubigné poète du “Printemps”

a cura di Véronique Ferrer

Véronique Ferrer, Le “Printemps” d’une vie

François Rouget, Agrippa d’Aubigné et la contraction des sonnets. Les sonnets en vers lyriques dans “L’Hécatombe à Diane”

Sarah Caro, Le «sonnet de comparaison» dans “L’Hécatombe à Diane”: un espace propice au surgissement du «je»

Julie Chabroux-Richin, L’«exercitatio» strophique dans les “Odes” d’Agrippa d’Aubigné

Gabriella Scarlatta, Les “Stances” d’Agrippa d’Aubigné ou la saison de la «disperata»

Alice Vintenon, Une poétique de la «folle fantaisie». L’ode XXXVII du “Printemps” au miroir des “Hymnes des saisons” de Ronsard

Adèle Payen de La Garanderie, «Et le vent en emporte autant»: violence et légèreté dans “Le Printemps”

Marianne Closson, «Dans le corps de la mort, j’ai enfermé ma vie»: le motif du mortvivant dans “Le Printemps” d’Agrippa d’Aubigné

Frank Lestringant, “Le Printemps” d’Agrippa d’Aubigné, un “Printemps” charnel

Valérie Worth-Stylianou, Female voices and bodies in “Le Printemps”: an invitation, via annotated English translations, to bring Agrippa d’Aubigné’s love poetry into comparative literature courses

Éléments de bibliographie

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

