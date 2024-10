Bertrand Russell, Essais impopulaires

Traduit par Bernard Kreise

« La plupart des essais qui suivent ont pour but de combattre, d’une façon ou d’une autre, la poussée du dogmatisme de droite comme de gauche, qui jusqu’à présent a caractérisé notre siècle tragique. Ce motif sérieux inspire ces essais même si parfois ils paraissent désinvoltes ; car ceux qui sont solennels et pontifiants ne peuvent être efficacement combattus avec des propos encore plus solennels et plus pontifiants. » — Bertrand Russell

Pourquoi Russell qualifie-t-il ses essais d’impopulaires ? Parce qu’il y envisage, avec autant de rigueur que d’humour, les impasses dogmatiques où nous mènent certains écrits philosophiques, certaines croyances et certains credo politiques, pourtant partagés par bien des hommes. Et qu’il n’a, dans ces pages acérées, aucune intention d’être populaire mais bien de former les esprits clairs et anti-totalitaires dont notre monde a besoin.

Table des matières

Préface

1. Philosophie et politique

2. La philosophie pour les profanes

3. L’avenir de l’humanité.

4. Arrière-pensées de la philosophie

5. La vertu supérieure de l’opprimé

6. Avoir un état d’esprit moderne

7. Un aperçu des fadaises intellectuelles

8. Les fonctions d’un enseignant

9. Des idées qui ont aidé l’humanité

10. Des idées qui ont nui à l’humanité

11. Des hommes éminents que j’ai connus.

12. Nécrologie (1937)

Supplément. Pourquoi je ne suis pas un communiste

Index.