Les en-jeux du jeu. Paul Ricœur entre possibilité et nécessité (Paris)

Les en-jeux du jeu. Paul Ricœur entre possibilité et nécessité

9 novembre 2024 de 14h à 18h30

Fonds Ricœur / IPT de Paris (salle 21), 83 boulevard Arago 75014 Paris

Alessandro Colleoni (Fonds Ricœur ; EHESS-CRAL) & Monica Gorza (Fonds Ricœur ; Sorbonne Université)

« Si l’art n’atteint pas à la sagesse philosophique, il est néanmoins irremplaçable. En effet la résolution réelle des conflits est impossible ; seule est accessible leur résolution symbolique. Le rêve, le jeu, le rêve éveillé, la poésie, jouent aux dés avec la mort. Ils jouent finalement perdant ; mais, face à l’échec ultime, ils nous renvoient à la sagesse et, qui sait, à la vieille religion réinterprétée ; mais, du moins, avant la sagesse en attendant la sagesse, le rêve, le jeu, la poésie, nous donnent d’endurer la dure vie et – flottant entre l’illusion et la réalité – commencent de nous faire écrier avec Léonard : O mirabile necessità ; oui admirable nécessité ! Car peut-on aimer la nécessité sans aimer ces « infinies raisons qui ne furent jamais dans l’expérience » ? Peut-on aimer la nécessité sans aimer la possibilité ? N’est-ce pas alors l’art seul qui nous donne la vision des possibles qui le hantent et qui font signe, non pas seulement à notre résignation, mais à notre courage et à notre joie ? Puissent ces questions terminer notre colloque et commencer notre pensée ». — (Paul Ricœur, Post-scriptum : une dernière écoute de Freud)

Mot d'introduction

14h30 – 15h00

NATHAN FERRET (ENS de Lyon)

La configuration ludique de l'espace comme réponse à l'aporie de la liberté sous contraintes

15h00 – 15h30

RAPHAËL PIÈRRES (HIPHIMO – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Jeux de langage et grammaire générale : à propos de Wilkins et Wittgenstein

16h30 – 17h00

CHIARA PAVAN (Archives Husserl de Paris – IRPhiL de Lyon)

L'incapable. Remarques sur le retour du sujet transcendantal chez Ricoeur

17h00 – 17h30

YI CHEN (Université Paris-Nanterre)

Le pari de Derrida. La déconstruction comme jeu

