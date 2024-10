"Un patrimoine "invisible" ? Les collections populaires à la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) à travers le cas De Schorpioen (1947-1989)". Conf. de Benoît Crucifix (Univ. de Sherbrooke)

Le Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec (GRÉLQ) vous invite à la conférence de Benoît Crucifix (KU Leuven), qui s’intitule « Un patrimoine “invisible” ? Les collections populaires à la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) à travers le cas De Schorpioen (1947-1989) », et qui aura lieu le mercredi 6 novembre 2024 de 12 h à 13 h (EST). L’événement bimodal se déroulera au laboratoire du GRÉLQ (A3-103) de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke et en ligne sur la plateforme Microsoft Teams.

Les personnes intéressées à y assister à distance doivent s’inscrire préalablement en remplissant le formulaire suivant : https://forms.gle/ZzHs9FaHZMf3pD68A

Visitez le site Internet du GRÉLQ pour plus de détails : https://www.usherbrooke.ca/grelq/actualites/evenements/details/53982