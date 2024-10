Les religions et les philosophies dans l’œuvre de Marguerite Yourcenar (Rio de Janeiro, Brésil)

Le colloque Les religions et les philosophies dans l’œuvre de Marguerite Yourcenar se tiendra les 29 et 30 octobre 2024 au Consulat de France à Rio de Janeiro. Ce colloque est co-organisé par l’Université de l’État de Rio de Janeiro (UERJ), l’Université de los Andes de Bogota et la Société Internationale d’Études Yourcenariennes (SIEY), avec le soutien de la Fédération Brésilienne des Professeurs de Français, l’Association des professeurs de Français de l’État de Rio de Janeiro, le CELIS (UR 4280), Université Clermont Auvergne, l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et l’Ambassade de France au Brésil.

Voir le programme ci-joint.