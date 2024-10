Francis Lacassin, le passeur

Journée d'étude, vendredi 22 novembre 2024 de 9h à 17h



La mise à disposition prochaine des archives Lacassin à l'IMEC offre l'opportunité de revisiter le parcours de cet homme, passeur, mais aussi découvreur. Francis Lacassin est passé d’une rive à l’autre de l’Atlantique, de la contre-culture à la culture et de l’histoire à la contre-histoire. Et surtout, il a mis à jour nombre de textes oubliés, de films perdus et d’auteurs disparus. Témoins de ce travail considérable d’exhumation, ces archives seront au cœur de ces journées d’études qui permettront d’en donner un aperçu représentatif.

Cette première journée sera consacrée tout particulièrement aux activités d’éditeur de Francis Lacassin, que

ce soit dans le domaine de la bande dessinée, de la science-fiction ou du roman policier.

Une seconde journée aura lieu en septembre 2025 à l’École nationale des chartes. C’est alors son travail

du scénariste de télévision, du producteur de films et pour finir de contre-historien du cinéma qui sera mis à l'honneur.



Inscription obligatoire : reservations@imec-archives.com

Programme

9 h 00 : Accueil des participants

9 h 15 : Mot d’accueil (Nathalie Léger, directrice de l’IMEC)

9 h 30 : Introduction (Julie Demange et Christophe Gauthier)

Session 1 : Archives, collections, livres

(Modération : Julie Demange)

9 h 45 : Présentation des archives Lacassin à l’IMEC (Nicolas Grandin, IMEC)

10 h 15 : Bibliophilie et rééditions : autour des 3 L : Leroux, Leblanc, Le Rouge (Nicolas Sorel,)

10 h 50 : Discussion

11 h 10 : Pause



Session 2 : Cultures de la bande dessinée

(Modération : Christophe Gauthier)

11 h 20 : M. le vice-président Alain Resnais : au service du Club des bandes dessinées (François Thomas, Sorbonne

Nouvelle)

12 h 10 : De la compilation de savoirs bédéphiles au projet encyclopédique : Francis Lacassin, chantre de la bande dessinée

(Julie Demange, Université Paris 1, Centre d'histoire sociale des mondes contemporains)

12 h 45 : Discussion



Session 3 : Du critique à l’éditeur

(Modération : Anna Trespeuch-Berhelot)

14 h 15 : « Les hommes n’ont pas les mythes qu’ils méritent mais ceux dont ils ont besoin ». Lacassin et Tarzan, de la

passion philique à l’histoire culturelle (Dimitri Vezyroglou, Université de Lorraine, Centre de recherche sur les

expertises, les arts et les transitions).

14 h 55 : Francis Lacassin et le polar. Constitution du discours sur le genre (Natacha Levet, Université de Limoges)

15 h 35 : Mais quel était le métier de Francis Lacassin ? (Christophe Gauthier, Ecole nationale des chartes, Centre

Jean Mabillon)

16 h 15 : Discussion.

Fin de la journée : 17h

Journée d’étude organisée par l’École nationale des Chartes (Centre Jean Mabillon), le Centre

d’histoire sociale des mondes contemporains (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et l’Imec