Les Langues néo-latines, n° 40 : " Femmes et migration : les itinéraires de l’attente dans la littérature italienne, XIXe – XXIe s. (dir. Isabelle Felici, Giusi La Grotteria)

Parution du numéro 410 de la revue de la Société des Langues Néo-Latines et de son complément numérique :

Femmes et migration : les itinéraires de l’attente dans la littérature italienne (XIXe – XXIe siècles)

Isabelle Felici, Giusi La Grotteria (coord.)

Les contributions portent sur les itinéraires de l’attente des femmes qui écrivent, témoignent, font l’objet des récits liés à la migration entre la toute fin du XIXe siècle et le XXI siècle, une période marquée pour l’Italie par l’ampleur et la diversité des phénomènes migratoires. Jamais synonyme de désœuvrement, ni d’immobilité, ni de total inaction, l’attente se révèle dans sa multiplicité de formes, entre endurance et violence, espoir et création.

Sommaire

Introduction : une attente, des attentes, Isabelle FELICI et Giusi LA GROTTERIA

« Caro maritto, spero questa mia ti trovi in buona salute ». Destins de femmes d’émigrés dans l’œuvre de Mario Rigoni Stern, Marguerite BORDRY

Le personnage féminin et l’attente dans le roman Vita de Melania G. Mazzucco : entre rêve du bonheur amoureux et rêve américain, Sandra BINDEL

Entre attente et attentes. Un regard croisé sur la représentation littéraire du corps des femmes italiennes migrantes au début du XXe siècle, Alessandra GIRO

Entre corps et Histoire : attente et a-temporalité dans Aracoeli d’Elsa Morante, YUAN Rui

Écriture de l’attente : l’espace-seuil dans l’œuvre de Jhumpa Lahiri, Kenza BENSAADA

La double attente de la migration : ce que les femmes de L’anello forte attendent et ce que l’on attend d’elles, Ninon CHEVRIER, Armelle GIRINON, Stéphanie LANFRANCHI (en ligne)

Milena Agus ou l’attente « amoureuse », Sarah AMRANI (en ligne)

Regards féminins et espaces d’attente dans le théâtre de migration italien, Francesco D’ANTONIO (en ligne)