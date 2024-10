Autothéorie, relève ou mort de la critique ? (Lausanne)

Le mardi 29 octobre à 12h30 aura lieu la conférence de Cécile Mahiou

« Autothéorie, relève ou mort de la critique ? »

dans le cadre du cours « Histoire et actualité de la critique » (Prof. Marie Kondrat).

La conférence aura lieu à l'université de Lausanne, dans la salle 2024 du bâtiment Anthropôle.

Cécile Mahiou, ancienne élève de l'ENS de Lyon, docteure en esthétique et philosophie de l’art, est membre du LAMO (Nantes Université) et de l’Institut ACTE (Paris 1). Professeur agrégée de Lettres modernes en lycée, elle enseigne également la littérature comparée et l'esthétique à l'université. Ses travaux récents portent sur les formes de l’agir créatif, ainsi que sur les enjeux éthiques et esthétiques des écritures du quotidien. Elle a co-fondé en 2009 la revue en ligne Proteus - Cahiers des théories de l’art.