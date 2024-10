Frédéric Worms, Avec Bergson

En 2022, l’auteur de ce volume reçoit un texte inconnu de Bergson : un aphorisme, qui résume pour lui cette philosophie, avec laquelle il travaille depuis si longtemps. Il ouvre une nouvelle discussion avec cette pensée, sur la vie et sur la mort, sur la question centrale de notre temps.

Avec Bergson signifie tout cela. Il fallait rendre accessible dans toute sa singularité cette pensée si longtemps négligée ‒ même par ses admirateurs. Il fallait en dessiner la ligne de force principale, le clos et l’ouvert, la durée et l’espace, les deux sens de la vie. Il fallait enfin traverser tous les points clés de cette œuvre, y compris son écriture, ses relations vives (Péguy, Jaurès, Freud, Jankélévitch et Levinas), ses questions ouvertes. Le retour à Bergson a eu lieu, le parcours déployé dans ce livre l’atteste. Mais ce dernier témoigne aussi d’une discussion avec le philosophe, qui ne fait que commencer.

