Élodie Blestel, Olivier Iglesias, Manuel de phonétique historique de l'espagnol

Ce premier manuel en français s’adresse principalement aux candidats préparant l’agrégation externe d’espagnol, plus précisément l’épreuve d’explication linguistique à l’oral. Par ailleurs, il pourra également intéresser les étudiants de Licence ou de Master LLCER Espagnol qui suivent des cours de linguistique diachronique. Il n’existe pas réellement d’ouvrages concurrents en langue française, car aucun manuel de phonétique historique n’a encore été publié à ce jour en France. Les seuls manuels de phonétique historique de l’espagnol sont publiés en langue espagnole. Grâce à ce manuel, les lecteurs pourront comprendre les principaux changements phonétiques qui se sont produits entre le latin et l’espagnol contemporain mais ils pourront aussi les expliquer et les situer chronologiquement.