Écrire la faim XVIe-XVIIIe s. (Caen & en ligne)

Écrire la faim : famines, disettes, expériences de pénurie dans l’Europe de la première modernité (XVIe-XVIIIe siècles)

10 et 11 octobre 2024

Univ. de Caen Normandie - MRSH - Salle des actes

Le colloque peut être suivi à distance : le lien de visioconférence sera envoyé sur demande par mail à louise.dehondt@unicaen.fr.

« La faim va devant moi, force est que je la suive » (Les Tragiques, 1616, I, v. 381) : c’est un impératif poétique autant que moral qui oblige Agrippa d’Aubigné à témoigner d’un monde à l’envers où la faim conduit à l’épisode bien connu du cannibalisme maternel. Si cette scène frappe par son caractère spectaculaire, la faim apparaît aussi comme une épreuve récurrente dans la littérature de la première modernité. Que l’on pense à l’épopée de la faim de Lazarillo (1554) ou à l’incipit du « Petit Poucet » (1697), aux marins sur les routes de l’Amérique contraints de mâcher le cuir ou aux plébéiens qui menacent de sédition, faute de grain, dans Coriolan de Shakespeare (c.1607-1609), les textes sont hantés par les corps affamés d’enfants et de vieillards édentés. L’expérience de la faim touche d’abord les pauvres et marginaux lors des innombrables disettes et pénuries qui frappent les pays d’Europe du XVIe au XVIIIe siècle, mais les épisodes de grandes famines rappellent que la faim peut menacer chacun, quelle que soit sa richesse.

Les historiens ont bien étudié ces crises frumentaires ainsi que leurs conséquences démographiques et politiques dans une Europe très dépendante des céréales et fragilisée par un marché des grains fortement spéculatif. Mais il importe de se pencher sur les productions textuelles, littéraires et artistiques qu’ont pu générer les expériences de la faim. Au croisement des food studies et des études sur l’écriture des désastres, nous souhaiterions étudier les représentations des corps dénutris, affamés, marqués par les disettes, ainsi que les traces laissées par les privations de nourriture dans les textes de la première modernité afin d’interroger leurs enjeux anthropologiques, esthétiques, éthiques, sociaux et politiques. La faim sera ici moins appréhendée comme appétit ou désir que comme l’expérience, éprouvée dans sa chair, du manque de nourriture, qu’elle soit quotidienne ou qu’il s’agisse d’une épreuve exceptionnelle, signe d’une calamité collective. Comment récits, performances, discours peuvent-ils mettre en forme l’expérience de la faim, interroger les divers facteurs des pénuries, ainsi que les effets d’une expérience de privation susceptible d’éveiller les révoltes mais aussi d’ébranler les interdits moraux ?

—

Programme

Jeudi 10 octobre 2024

9h30. Accueil

9h45. Introduction. Dire l’épreuve du manque, entre lieux communs et singularité de l’expérience

10h15. Florence Magnot-Ogilvy (U. Rennes 2). Présentation du volume de l’ADIREL, Les spectres de la faim dans la littérature et la langue (Moyen Âge-XXIe siècle), Droz, déc. 2024

Expériences, témoignages et mises en récit

Présidente de session : Marie-Gabrielle Lallemand

10h30. Jérôme Laubner (U. Paul Valéry-Montpellier 3) et Dorine Rouiller (U. de Neuchâtel / FNS) : Accostés et affamés : récits de pénuries sur les rivages du « Nouveau Monde »

11h15. Florent Libral (U. de Toulouse Jean Jaurès) : L’expérience de la faim au cœur de la spiritualité et de la politique baroques : Le Lys du Val de Garaison d’Étienne Molinier (1630)

11h45. Discussion collective

Déjeuner

13h45. Alicia Viaud (U. de Montréal) : Le témoignage d’Achille Gamon sur « l’etrange necessité » des « pauvres » (1585-1586) : représentation de la famine et discours situé sur l’ordre social

Scènes de famine dans le théâtre français

Présidente de session : Claire Lechevalier

14h30. Table-ronde, Fabien Cavaillé (U. de Caen Normandie), Romain Jobez (U. de Caen Normandie) et Tiphaine Karsenti (U. Paris Nanterre) :

Corps affamés, corps souffrants et dramaturgies de la catastrophe : autour de La Famine de Jean de la Taille (1573) et des Portugais infortunés de Nicolas Chretien des Croix (1608)

15h30. Discussion collective et pause

Réalités sociales et représentations littéraires

Président de session : Didier Lechat

16h. Jérémie Bichüe (U. de Caen Normandie) : “Chanter souvent d’estomac enrimé”. Figures du poète mendiant dans l’œuvre de Clément Marot et de Roger de Collerye

16h30. Mickaël Popelard (U. de Caen Normandie) : « There is nothing that you will feed on » : Écrire et représenter la faim dans As You Like It (1599) et Twelfth Night (1601-1602) de William Shakespeare.

17h-17h30. Discussion collective

—

Vendredi 11 octobre 2024

Prendre en charge les affamés : politiques et représentations

Présidente de session : Louise Dehondt

9h15. Roland Béhar (ENS Ulm) : Pauvreté et faim en Espagne, entre théorie et pratique : des Discursos del amparo de los legítimos pobres[LD6] (1598) de Cristóbal Pérez de Herrera aux débuts du roman picaresque

9h45. Olivier Leplâtre (U. Lyon 3 Jean Moulin) : « Le Roy soulagea le Peuple » : iconographie et politique

10h15. Discussion collective et pause

Politiques de la faim au XVIIIe siècle

Président de session : Olivier Leplâtre

10h45. Annabelle Bolot (U. de Picardie Jules Verne) : Discours politiques de la faim : Vauban, Fénelon, Saint-Simon

11h15. Jean-Luc Guichet (U. de Picardie Jules Verne) : La faim au XVIIIe siècle : entre nature et politique

11h45. Discussion collective

Déjeuner

15h. Visite des collections de peinture XVIe-XVIIIe du Musée des Beaux-Arts de Caen.

—

Pour retrouver l'appel à communication…