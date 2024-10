Colloque « Quelles créations pour quels Versailles » au Campus Versailles.

« Le lieu n’est pas chose qu’on admire. Il est ce qui nous parle. D’une voix sourde le plus souvent, et qu’il faut savoir reconnaître, mais bientôt insistante[1]. », écrit Roger Munier. Au-delà de la clameur d’évidence[2] portée avec éclat par sa valeur symbolique, comment le château de Versailles nous parle-t-il, à chacun et à tous, et en particulier aux créateurs ? Entendent-ils une nuance singulière de cette voix, passant peut-être, le plus souvent, inaperçue, recouverte qu’elle est par la renommée du haut lieu ? L’objectif sera ici d’établir une première cartographie des gestes de création mobilisés dans les œuvres nées de Versailles dans la période contemporaine, échos peut-être de cette voix amuïe, pour en mesurer les enjeux d’abord, mais aussi pour approcher de plus près la fabrique des œuvres dans sa dimension la plus concrète. Comment les artistes travaillent-ils quand Versailles est à la source du processus qui s’enclenche ? Se font-ils enquêteurs de terrain ? Quelles sources, et quelles ressources mobilisent-ils ? Cette exploration de la création contemporaine en territoire versaillais est pensée autour de trois axes principaux que sont le geste, la parole et le corps. Le colloque réunira artistes, auteurs et chercheurs. Outre les communications scientifiques et les entretiens, ce colloque inclura également :

Un atelier d’écriture autour du château de Versailles mené par l’écrivain Mathieu Simonet (jeudi 24/10, 15h15-17h).

Un performance artistique collective proposée par Louise Hervé et Juliette Laurent, (vendredi 25/10, 15h15-17h).

Programme

Jeudi 24 octobre 2024

À partir de 8 h 30 : Accueil

9 h – 9 h 30 : Introduction (Anabelle Machou et Chantal Lapeyre)

9 h 30 – 10 h 15 : « Créer à Versailles au XXe et XXIe siècles : tensions et dynamiques créatives dans la production littéraire et cinématographique contemporaine », Anabelle Machou, CYU, UMR Héritages.

10 h 15 -11 h : « Du geste créateur aux arts de faire dans un lieu d’exception : strates de créations dans le parc du château de Versailles », Véronique Dassié, CNRS, UMR Héritages.

11 h – 11 h 15 : Pause

11 h 15 – 12 h : « Le dispositif Escale à Versailles : la pratique artistique pour tous », Agathe Pfauwadel, chorégraphe du projet pour l’exposition Rêves en mouvement et Mélanie Favel, responsable du secteur des publics spécifiques de la direction culturelle du château de Versailles.

12 h – 14 h : Pause repas

14 h-15 h : Entretien avec Claire Lefilliâtre et Stéphane Fuget - Ensemble Les Épopées (mené par Chantal Lapeyre).

15 h 15 : Atelier d’écriture autour du château de Versailles mené par Mathieu Simonet.

Vendredi 25 octobre 2024

9 h 30 – 10 h 15 : « Le château dans la boîte – Sur Pati Hill », Emmanuel Berry, photographe.

10 h 15 – 11 h : « Le château de Versailles dans le neuvième art, démarches artistiques et représentations sociales », Jacques-Érick Piette, responsable du secteur Médiation culturelle au château de Versailles

11 h – 11 h 15 : Pause

11 h 15 – 12 h 15 : « Le rôle du conseiller historique : le cas de la série Versailles », Entretien avec Mathieu Da Vinha, directeur du Centre de recherche du château de Versailles (mené par Anabelle Machou)

12 h 15 – 14 h : Pause repas

14 h – 15 h : Entretien avec Marie-Geneviève Massé, directrice de la Compagnie L’Éventail (mené par Chantal Lapeyre)

15 h 15 : Performance « Rebonds à deux, à toutes, tous et tout », Louise Hervé et Juliette Laurent.

Le comité d’organisation :

Chantal LAPEYRE, Professeure des universités en Littérature à CY Cergy Paris Université, Laboratoire Héritages (UMR 9022),

Anabelle MACHOU, Doctorante en Littérature à CY Cergy Paris Université au Laboratoire Héritages (UMR 9022), soutenue par la Fondation des sciences du patrimoine

Contact : anabelle.machou@cyu.fr



[1] Roger Munier, « Perdu dans l’indifférence des parages », dans Hauts Lieux, revue Autrement, n° 115, mai 1990, p. 22.

[2] Voir par exemple : Louis Marin, «Le lieu du pouvoir à Versailles», dans André Micoud (dir.) Des Hauts Lieux –La Construction sociale de l’exemplarité, Hors Collection, CNRS Éditions, 1991, p. 117 à 132.