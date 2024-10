Anne Bénichou (dir.), Lieux et milieux des arts vivants. Performer l'institution

Sous la direction scientifique d’Anne Bénichou, cette publication propose une approche polyphonique de l'émergence, depuis les années 2000, de nouvelles formes institutionnelles vouées aux pratiques artistiques performatives.

Selon un phénomène que plusieurs qualifient de « tournant performatif » des musées, on voit émerger depuis le début du millénaire de nouvelles organisations vouées aux pratiques artistiques performatives. Imaginées par des artistes, des universitaires, des activistes, des commissaires indépendants ou des membres professionnels de musées, ces structures présentent des formes, des niv­eaux de développement, des mandats et des modalités de fonctionnement très variés. Elles ont en commun de mettre la performativité au cœur de leurs activités, selon diverses acceptions : la performativité des pratiques artistiques qu'elles appréhendent ; l'importance de l'expérience sensible ; les approches performatives de la production et de la diffusion des connaissances ; la performativité du Web qu'elles exploitent à travers leurs sites Internet et leurs bases de données. Ce livre vise à comprendre les impacts de ces jeunes organisations sur les mondes de l'art, leurs effets sur les communautés et les milieux dans lesquels elles se développent. Contribuent-elles à créer de nouveaux réseaux, à renouveler les modes de production, de diffusion et de coopération artistiques ? Dans quelles économies de la culture s'inscrivent-elles ? Dans quelle mesure et de quelles manières parviennent-elles à repenser le rôle social de l'art ? Comment prennent-elles part aux défis sociétaux d'aujourd'hui en matière d'éducation, d'inclusion, d'environnement, de décolonialité ?

Des enquêtes sur neuf organisations et un collectif nord-américains et européens : Performa, If I Can't Dance I Don't Want to Be Part of Your Revolution, la Fondation du doute, le Musée de la danse, le Watermill Center, le Marina Abramović Institute, la TOHU, le Museum of Contemporary Art Toronto, le Hemispheric Institute of Performance and Politics, Liberate Tate, ainsi que d'autres expériences institutionnelles relatées à travers les témoignages de leurs protagonistes.

Contributions de Anne Bénichou, Lisa Bouraly, Gabrielle Larocque et Marie Tissot, ainsi que Geneviève Chevalier, Sylvie Coëllier, Dena Davida, Steve Giasson, Jérôme Glicenstein, Alix de Morant, Katya Montaignac, Lynsey Peisinger, Valérie Perron, Chantal Pontbriand, Christian Rizzo.

Découvrir la Table des matières, lire l'introduction et parcourir les premières pages de l'ouvrage…