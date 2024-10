Cahiers Pierre Michon, n° 2 : "Dans le courant des Deux Beune"

Sous le titre Dans le courant des Deux Beune, cette deuxième livraison des Cahiers Pierre Michon se consacre à l’éclatante publication de Michon au printemps de 2023. La critique unanime a salué la parution des Deux Beune comme « un événement », « une infinie variation du miracle de l’écriture », une « extension magique de La Grande Beune ». Extension vraiment magique, en effet : l’historique de sa gestation – depuis le vaste projet de L’Origine du monde puis la publication de La Grande Beune en 1996 jusqu’à La Petite Beune en 2023 – montre qu’une telle rédaction aura habité quelque trente-cinq années de création pour aboutir à ce confluent magnétique des Deux Beune. Les études ici rassemblées s’organisent en trois temps, examinant la composition du roman comme passage d’une Beune à l’autre, s’attachant ensuite aux puissances sacrées du langage avant d’aborder la quête inlassable d’un désir souverain.

« La jouissance est une phrase », dit Michon. Désir érotique et désir de texte, en une véritable étreinte avec la langue, confluent dans ce récit sauvage et crypté qu’habitent le goût du carnage et le miracle de l’apparition, le sens de la merveille et l’esprit de dérision. Le mystère en reste préservé comme, tout au fond des cavernes du paléolithique, ces grandes figures animales archaïques dont les corps ici ne semblent que les images.

Lire l'Avant-Propos d'Agnès Castiglione…

—

Sommaire

Avant-propos

Textes de Pierre Michon

« Je vais enfin l’écrire ce grand roman »

Milady. Entretien avec Georgina Tacou

Le Grand Esturgeon

Puymèges

Pierre Michon, pourquoi aimez-vous Le Grand Meaulnes ? Entretien avec Tiphaine Samoyault

La chair et la guerre

Cachez ce sein

Dossier. Dans le courant des Deux Beune

D’une Beune l’autre

Puissances de l’écriture

Le roman du désir souverain

Réception

Bibliographie du dossier

Salutations

Sept scènes romaines

Une intervention d’Aphrodite. Traduire Les Deux Beune

Désir de Beune

L’écrivain (Châtelus-le-Marcheix)

Pierre Michon. L’Écrivant considérable

Recensions

Cahier de L’Herne Michon, n° 120, Agnès Castiglione et Dominique Viart (dir.) avec la collaboration de Philippe Artières, Paris, Éditions de L’Herne, 2017 par Jacques Le Gall

Pierre Michon, la littérature et le sacré, ouvrage coordonné par Marie-Ève Benoteau-Alexandre, Paris, Éditions Le Manuscrit, coll. Esprit desLettres, 2019 par Jacques Le Gall