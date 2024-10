Hommage à Edward Bond (Théâtre-Studio d'Alfortville)

Samedi 5 octobre, au Théâtre-Studio d’Alfortville, se tiendra une journée consacrée au théâtre et à la figure d’Edward Bond, disparu en mars dernier, proposée par Christian Benedetti, directeur artistique du Théâtre-Studio, et le dramaturge David Tuaillon en partenariat avec France Culture et La Muse en circuit.

Une vingtaine d’artistes, analystes, universitaires, interprètes, français et étrangers, présents ou par vidéo, témoigneront des expériences théâtrales et humaines suscitées par son œuvre, sa pensée et sa personne autour de deux axes en cinq tables rondes :

15h30 : Edward Bond en scène

En Grande-Bretagne, avec Elisabeth Angel-Perez, Graham Saunders, Tony Coult, et Dan Baron Cohen

En France, avec Daniel Besnehard, Jean-Pierre Léonardini, Rudolph Rach, Gilles David, Clément Bougneux, Elsa Granat, Claire Stavaux, Eva Doumbia et Vincent Garanger

17h30 : Une pensée et une pratique du théâtre

Politique du théâtre, avec Eléonore Obis, Agathe Torti-Alcayaga, Hélène Kuntz et David Lescot

Pratique de la scène, avec Kate Katafiaz, Ian Stuart, Stéphanie Béghain, Pierre-Félix Gravière, Noelle Cazenave et Fabien Aissa-Bussetta,

Le théâtre jeune public, avec Chris Cooper, Gaïa Richard, Christian Benedetti, Françoise Gazio et Rémi Pous

19h15 : Je ne suis pas un homme en colère, projection du film de Véronique Aubouy, en présence de la réalisatrice

Projections de nombreux documents rares ou inédits et lectures de textes d’Edward Bond par Michèle Goddet, Pierre-Félix Gravière, Stéphanie Béghain, Luc-Antoine Diquero, Valérie Dréville, Françoise Gazio, Vincent Ozanon et Rémi Pous.

Programme complet sur https://www.theatre-studio.com/saison/hommage-a-edward-bond.

Événement gratuit sur réservation : https://theatre-studio.mapado.com/event/436049-hommage-a-edward-bond

L’hommage se poursuivra sur France Culture à partir de minuit pour une « Nuit » consacrée à Edward Bond.

Contact :

Hélène Kuntz, helene.kuntz@sorbonne-nouvelle.fr

Maître de conférences habilitée à diriger des recherches en études théâtrales

Responsable de la licence d’études théâtrales (et plus particulièrement de la L2 et de la L3)

Institut d’Études Théâtrales / Laboratoire International de Recherches en Arts (EA7343)

Université Sorbonne Nouvelle.