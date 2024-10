"Quand la romance ne s’habille plus en cinquante nuances de gris, mais en noir. Réflexions sur la popularité de la dark romance". Conférence de Marie-Pier Luneau (Univ. de Sherbrooke & en ligne)

Le Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec (GRÉLQ) vous invite à la conférence de Marie-Pier Luneau (UdeS), qui s’intitule « Quand la romance ne s’habille plus en cinquante nuances de gris, mais en noir. Réflexions sur la popularité de la dark romance », et qui aura lieu le jeudi 17 octobre, de 12 h à 13 h (EST). L’événement bimodal se déroulera au local A6-3005 de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke et en ligne sur la plateforme Microsoft Teams.

Le coût de la conférence est de 5$. La totalité des fonds amassés iront à Centraide Estrie (Activités de la FLSH). Vous pourrez payer en argent au bureau A6-1006 (FLSH-ÉPA) ou par virement (karine.bolduc@usherbrooke.ca – Question : Activite, Réponse : Centraide).

Les personnes intéressées à assister à l’événement doivent s’inscrire préalablement en remplissant le formulaire suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFh6xXg3F31oBU-X0GEY_qHQMuBokUskyE64J-bBeIblztZg/viewform.

Visitez le site Internet du GRÉLQ pour plus de détails : https://www.usherbrooke.ca/grelq/actualites/evenements/details/53898.