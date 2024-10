Autour du Congrès des religions avec Francine Markovits Pessel (Paris)

Autour du Congrès des religions

avec Francine Markovits Pessel

DEMI-JOURNÉE D'ÉTUDE

Jeudi 24 octobre 2024

De 14 h à 19 h

Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne salle de formation - 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris

Information, inscription et lien zoom : https://p1ps.fr/Bodin

L’image de Bodin (mort en 1596) est d’abord celle d’un juriste, théoricien politique de la souveraineté. Mais entre ses Six livres de la République, son Théâtre de la nature universelle et sa Démonomanie des sorciers, où est-il ? Il ne publia pas le Colloquium, le Banquet des sept sages. Le manuscrit circula sous le manteau et tous les souverains d’Europe tentèrent d’en avoir des copies à prix d’or. Le comparatisme était suspect, « le méchant livre » passa pour un traité d’athéisme. Les critiques n’en voulurent pas moins l’inscrire dans le catalogue des traités de tolérance. Or, plus que l’encyclopédisme, son écriture pose surtout la question du discours indirect : ce que je fais dire à l’autre, ce que l’autre entend de ce que je dis ; de toutes les croyances, aucune n’a le dernier mot. Permettre au public d’entendre la voix de l’intelligence du Colloquium à notre époque de moralisme et d’ignorance de l’histoire des religions, telle est l’ambition de l’ouvrage de Francine Markovits Pessel. La rencontre sur le Congrès des religions, commentaire philosophique du Banquet des sept sages de Jean Bodin (Paris, Hermann, 2024) rassemblera spécialistes et amis autour de Francine Markovits Pessel dont les publications feront l’objet d’une petite exposition sur place.

Francine Markovits Pessel, professeur émérite à l’université de Paris X-Nanterre, est directrice de la revue de philosophie Corpus. Elle est l’auteure de nombreuses publications sur la philosophie du XVIIIe siècle, parmi lesquelles L’ordre des échanges. Philosophie de l’économie et économie du discours au XVIIIe siècle en France (1986) et Le Décalogue sceptique. L’universel en question au temps des Lumières (2011).

Programme

JEUDI 24 OCTOBRE

14h00 : Accueil des participants et introduction

Modérateurs

Philippe Büttgen (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ISJPS)

Dominique Couzinet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ISJPS)

14h10 : Francine Markovits Pessel (Université Paris Nanterre)

« Une dramatique de la lecture »

14h30 : Philippe Desan (The University of Chicago)

« Bodin et l’actualité de son temps »

14h50 : Discussion

15h00 : Mariafranca Spallanzani (Università di Bologna)

« Le congrès des religions et l’encyclopédie des savoirs en dialogue. Francine Markovits lit le Colloquium heptaplomeres de Jean Bodin »

15h20 : Discussion

15h30 : Thierry Hoquet (Université Paris Nanterre, IREPH)

« “Le Colloquium est un banquet” : la question de l’interdit alimentaire, dans le chap. III du Congrès des religions »

15h50 : Discussion

16h00 : Pause et consultation de l’exposition des livres de Francine Markovits Pessel

16h30 : Jean Robert Armogathe (Académie des inscriptions et belles-lettres, EPHE)

« Proportion harmonique et concorde religieuse »

16h50 : Discussion

17h00 : Diego Quaglioni (Università di Trento)

« Bodin, du comparatisme juridique au comparatisme religieux »

17h20 : Discussion

17h30 : Jean-Jacques Szczeciniarz (Université Paris Diderot, SPHERE)

« Quelques réflexions spinozistes sur le point de vue de Bodin »

17h50 : Discussion

18h00 : Discussion générale