Jonathan Dumont, Écrire un avènement. Charles de Habsbourg dans l'œuvre de l'indiciaire Rémi Dupuis

Le 5 janvier 1515, en la grande salle du palais du Coudenberg à Bruxelles, Charles de Habsbourg atteint sa majorité politique, devenant pleinement souverain des Anciens Pays-Bas. Débute ainsi, de 1515 à 1517, une ascension fulgurante qui va lui conférer une envergure continentale. Jonathan Dumont nous éclaire ici sur la manière dont l’avènement de Charles a été mis en récit et commenté dans les Anciens Pays-Bas, durant les années qui précèdent l’élection impériale (1519), en particulier dans l’œuvre de Rémi Dupuis, dernier « indiciaire de Bourgogne ». Son œuvre, tout entière dédiée à la célébration de Charles de Habsbourg, est le témoin privilégié du passage de la dynastie de Bourgogne-Habsbourg à une autre échelle de pouvoir. Tout en proposant une étude historique et littéraire des textes de Dupuis, cet ouvrage fournit également au lecteur une édition de son œuvre conservée, jusqu’ici inédite.

This volume examines how Charles of Habsburg’s rise to sovereignty over the Low Countries was depicted in the years before the imperial election of 1519, focusing on the work of Rémi Dupuis. It also offers a historical and literary analysis of Dupuis's texts, along with an edition of his previously unpublished work.

Table des matières

Un prince, son indiciaire, leur récit

Une oeuvre pour ouvrir un règne

Rémi Dupuis, dernier indiciaire de Bourgogne

La tryumphante et solemnelle entree (1515)

Une entrée princière sous forme de chronique

Justifier la monarchie de Habsbourg

Remodeler le portrait du prince

Un rapport de force déséquilibré

Établissement du texte

Les exeques et pompe funerale (1516)

Ferdinand d'Aragon, miroir de vertu

Le programme politique d'une monarchie nouvelle

Des funérailles antiques et chrétiennes

Le rituel de transmission du pourvoir: une innovation symbolique

Établissement du texte

S'ensuyt une description poetique (ca 1517)

La cour mythifiée

Créer la monarchie, créer la nation

L'armada, une utopie monarchique

Établissement du texte

Principes d'édition

Abréviations et sigles

La tryumphante et solemnelle entree (1515)

Les exeques et pompe funerale (1516)

S'ensuyt une description poetique (1516)

Index personnae et rerum

Glossaire

Figures

Bibliographie.