Poésie et vulnérabilité. Avec Simon-Gabriel Bonnot (Poitiers & en ligne)

Séminaire de recherche de l'axe "Politiques des arts" (FoReLLiS Université de Poitiers)

L'axe "Politiques des arts" (Université de Poitiers) organise sa première journée de séminaire pour cette année. Elle aura lieu le jeudi 3 octobre 2024 de 14h à 16h sur le thème "poésie et vulnérabilité" et se déroulera en salle C 217 de l'UFR Lettres et Langues à Poitiers (Bâtiment A3, 1 rue Raymond Cantel) ou en visioconférence sous ce lien…

L'axe "Politiques des arts " du FoReLLis et le département de Lettres se sont en effet associés pour inviter Simon-Gabriel Bonnot, jeune poète, récipiendaire du prix littéraire de l'Académie de Metz en 2022. Il interviendra sur le thème de la vulnérabilité en poésie et évoquera quelques poètes contemporains, comme ses propres poèmes. Lectures, entretiens et discussions avec le poète sont au programme.

On trouvera ci-dessous une présentation de Simon-Gabriel Bonnot ainsi que quelques-uns de ses poèmes et des poèmes, sur lesquels il fera des commentaires.