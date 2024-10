Séminaire Zola 2024-2025 : "Nouvelles scènes critiques" (Paris & en ligne)

Retransmission en direct : demander le lien de connexion à jean-sebastien.macke@cnrs.fr

Séances mises en ligne sur la chaîne du Centre d’étude sur Zola et la naturalisme sur Canal-U.

Conférences :



11/10/2024 — Jacques Noiray (Sorbonne Université) : « La figure du romancier dans l’œuvre de Zola, analyses et perspectives », CNRS 59, rue Pouchet 75017 PARIS - salle 255 - 10h.



08/11/2024 — Constance Barbaresco (EHESS/CRH) : « Le bonheur en « banlieue verte » chez Zola et Maupassant », CNRS 59, rue Pouchet 75017 PARIS - salle 255 - 10h.



06/12/2024 — Marie-Ange Fougère (Université de Bourgogne) et Philippe Hamon (Sorbonne Nouvelle) : « Écrire un dictionnaire littéraire de la scatologie ? », École Normale Supérieure - Salle des Actes - 45, rue d'Ulm 75005 PARIS - 10h.



17/01/2025 — Timo Kehren (Université Johannes Gutenberg, Mayence) : « Paris en Amérique » : la chronique d’Henry Céard dans le journal Sud-América », CNRS 59, rue Pouchet 75017 PARIS - salle 255 - 10h.



07/02/2025 — Frédéric Keck (EHESS, Laboratoire d’anthropologie sociale) : « Du sacrifice à la sentinelle. Zola, Jaurès et Lévy-Bruhl dans l’affaire Dreyfus », Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle 17, rue des Irlandais 75005 Paris - salle Claude Simon - 10h.



07/03/2025 — Table ronde « recherche-création » : « Les nouvelles formes théâtrales avec et autour de Zola (Les Rougon-Macquart / l’affaire Dreyfus), Anne Barbot, Alexandre Foulon, Julien Delpech » , Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle 17, rue des Irlandais 75005 Paris - salle Claude Simon - 10h.



04/04/2025 — Noëlle Benhamou (Université de Picardie Jules Verne) : « Maupassant, un auteur en or pour les adaptateurs », Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle 17, rue des Irlandais 75005 Paris - salle Claude Simon - 10h.