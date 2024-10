L'art de tourner le dos : explorations d'une posture intranquille (Cycle de conférences, Bruxelles & en ligne)

L'art de tourner le dos : explorations d'une posture intranquille

Dans la miniature La prière d'un prince au bord de la mer de Jan Van Eyck, le regard d'un chevalier de dos se refuse au spectateur et se laisse absorber par le paysage. Dans les westerns, classiquement, le protagoniste est filmé de dos lors de son entrée dans un lieu nouveau, son émotion nous étant niée. Sur d'autres tons, dans la récente exposition Reversos au Prado, le verso surprenant des tableaux nous était dévoilé.

Les occurrences des figures saisies de dos dans l'art sont innombrables, même si ces dos ne nous sont pas toujours tournés pour les mêmes raisons : si le mystère fait la part belle, multiples sont les significations qui accompagnent la soustraction d'un visage à notre vue. La perspective d'une représentation qui contrevient aux attendus du portrait est souvent dissidente tandis que les sentiments les plus divers sont livrés. Ces présences ouvrent parfois des scènes secondaires, soulignant la volonté de l'artiste d'un point de vue décalé et introduisant dans l'œuvre une déviance.

Ce cycle de quatre conférences proposé par Rosanna Gangemi, philosophe de l'art, se veut donc une pérégrination large et vertigineuse d'un état de l'image artistique qui restitue une réalité qui se donne et se dérobe à la fois. Et si les figures de dos sont exigeantes, nous invitant à la conjecture et à l'imagination, elles sont aussi sans défense, car nous y projetons nos visions du monde. S'attaquant à l'autorité du visage et à l'expressivité faciale, l'éloquence chiffrée qui accompagne la richesse et l'évolution de ce topos séduisant dans l'histoire de l'art occidental sera abordée par des rapprochements inattendus, en compagnie, entre autres, de Tiepolo, Watteau, Friedrich, Magritte, Bacon, Balthus, Hammershøi, Hopper, Calle, Goldin, Brotherus, mais aussi d'Hitchcock, Bergman et Antonioni.

Les conférences auront lieu les mardis suivants à l'ISELP de Bruxelles de 14h à 16h.

19.11 – Introduction générale aux figures de dos dans l'histoire de l'art et exploration du motif au Moyen Âge et la première Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle

26.11 – Le XIXe siècle et en particulier les Rückenfiguren, icônes de la contemplation romantique aux inquiétudes avérées

03.12 – Des avant-gardes du XXe siècle jusqu'à nos jours

10.12 – Les dos tournés dans l'art vidéo, le cinéma, le théâtre, la mode ainsi que dans d'autres expressions artistiques