Réhahn, L'Impressionnisme : de la photographie à la peinture

Après un prologue poétique qui plonge le lecteur dans ses photographies impressionnistes, le livre décline les grands enjeux de l’impressionnisme pictural, en rappelant ses origines, les polémiques qu’il a suscitées, les échanges qui se sont noués entre les artistes. C’est toute la vie des Salons et des ateliers qui renaît sous nos yeux ; le débat sur la peinture en plein air et la réflexion sur l’art du portrait accompagnent les instantanés du quotidien des artistes, dont Réhahn restitue la saveur avec brio. De nombreux tableaux d’époque illustrent cette histoire du mouvement, mettant à la fois en lumière le génie des peintres, leurs portraits croisés et leurs doutes. Certains chefs-d’œuvre apparaissent ici sous un jour nouveau, à la lumière des photographies impressionnistes. Celles-ci ponctuent le livre et forment un trait d’union entre le passé et le présent. Les images en regard racontent à la fois l’histoire de l’impressionnisme et la réflexion de l'artiste-collectionneur qui, à l’heure du numérique, se refuse à tout artifice et invente un nouveau rapport à la texture grâce à son travail sur les vibrations de l’air ou de la lumière.

Sommaire

1. Au commencement était Flame​​​​​​​​

Terraqué ​​​​​​​​​​​

Terres brûlées​​​​​​​​​​​

"L’eau, la terre et les vents, tout s’emplit d’harmonie​​​​​​"

Retour aux sources​​​​​​​​​​

2. 1874 : les débuts de l’impressionnisme?​​​​​​​

Le mot et son histoire​​​​​​​​​​

Un art en mouvement​​​​​​​​​​

Peindre en plein air à tout prix ?​​​​​​​​

3. Ateliers partagés, inspirations croisées ​​​​​​

Sociabilités de l’impressionnisme​​​​​​​​

Le Café Guerbois et la Nouvelle Athènes​​​​​​​

Influences et rivalités​​​​​​​​​​

L’obsession du Salon​​​​​​​​​​

La fin inventée d’un mouvement ?​​​​​​​​

Chronique d’une dissolution annoncée…​​​​​​​

1886, Année cruciale​​​​​​​​​​

4. Regards sur la postérité​​​​​​​​​

Zola et Olympia​​​​​​​​​​

L’affaire Caillebotte​​​​​​​​​​

Revanche de la postérité ?​​​​​​​​​

Nul n’est prophète dans son pays : le cas Cézanne​​​​​​

Van Gogh, l'impressionniste​​​​​​​​​

5. Dialogues visuels​​​​​​​​​​

Influences du japonisme ​​​​​​​​​

Échos du vide​​​​​​​​​​​

Résonances de couleurs​​​​​​​​​​

Reflets et luminosités​​​​​​​​​​

Lumière créatrice​​​​​​​​​​

Distorsions Lumineuses​​​​​​​​​

Être témoin de son époque​​​​​​​​​

Conclusion​​​​​​​​​​​

Table des œuvres​​​​​​​​​​

Bibliographie​​​​​​​​​​.