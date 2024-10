Mettre en jeu nos relations aux fleuves : dire, éprouver, rêver. Session 3 : Politiques et communautés du fleuve

À partir de l’étude de nos relations, imaginaires et réelles, aux fleuves et aux rivières, il s’agit de comprendre comment, par la voie du sensible, des émotions, du symbolique, le spectacle vivant peut contribuer à faire évoluer en profondeur les représentations et ce faisant agir sur nos manières de

penser et de nous comporter. Interroger l’idée que l’homme se fait des cours d’eau (et plus largement de la nature) nécessite de croiser et de décloisonner les champs disciplinaires (physique, géographie, droit, anthropologie, études théâtrales, performances) afin non seulement d’enrichir les savoirs mais aussi de les associer au service d’un objectif commun : éveiller les consciences et activer des désirs de transitions écologiques et sociales.

Après deux premières sessions, Processus de création interdisciplinaire (avril 2023) et Récits du fleuve et écothéâtrologie (novembre 2023), cette troisième session, Politiques et communautés du fleuve, sera consacrée à l’analyse de formes polyphoniques qui, à travers la multiplication et l’enchevêtrement sensible des voix, donnent à entendre les attachements des humains aux cours d’eaux et rendent compte des enjeux politiques correspondants. Les processus communautaires seront envisagés à travers des approches complémentaires (sciences politiques, psychologie environnementale, droit de l’environnement) et des démarches artistiques et participatives.

Programme

14 octobre - MSHS, Salle de conférence 031, puis autour de la passerelle du Paillon



9h – 12h30 “Lou Paillon ven ?” : Enquête collective sur un fleuve contrarié - Atelier 1 (ouvert sur inscription, dans la limite des places disponibles : theatre.transition@gmail.com ) -

Pauline Quantin (consultante et opératrice en stratégie et ingénierie culturelle) et Benoît Pinero (Chercheur, photographe-auteur et opérateur culturel, Université de Tours, Sciences Po) de ʟɨɠɘɹɘ.



Au travers d’exercices d’attention, d’une marche exploratoire et d’une collecte de traces, nous engagerons une enquête sensible qui nous mènera à exprimer et mettre en forme collectivement nos multiples représentations du Paillon. Le lit du Paillon étant un espace non aménagé, merci de veiller à avoir des chaussures fermées et montantes, adaptées au terrain (galets, sédiments, végétation).



14h – 14h30 Ouverture par Isabelle La Jeunesse (Coordinatrice IMREDD - Institut Méditerranéen du Risque, de l'Environnement et du Développement Durable, Université Côte d'Azur)

14h30 – 15h30 Fresque de Loire : tentative de description d'un fleuve - Une recherche-création à la rencontre du fleuve et de son peuple

Pauline Quantin et Benoît Pinero (ʟɨɠɘɹɘ).

15h45 – 16h15 Le vieux père Clyde : potentiel écoféministe du patrimoine industriel des voies navigables écossaises, Kamila Mamadnazarbekova (Sorbonne Université, PRITEPS ).

16h15 – 16h45 Rivières dansantes : chorégraphies avec l'écosystème fluvial, Emanuele Regi (Université de Bologne, DAMS).

16h45 – 17h15 Géoscénographies de la terre et de l’eau, Carolina E. Santo (Université Côte d'Azur, CTELA).

17h30 – 18h30 La saleté, performance-lecture, Nathalie Blanc (CNRS, Centre des Politiques de la Terre, Université Paris Cité / Sciences Po).

15 octobre

Au 109, Espace théâtre Ouest

9h – 12h30, “Lou Paillon ven ?” : Enquête collective sur un fleuve contrarié - Atelier 2

(ouvert sur inscription, dans la limite des places disponibles : theatre.transition@gmail.com )



A la MSHS, Salle de conférence 031

14h – 14h30 Cohabiter avec les cours d’eau, Sarah Vanuxem (Université Côte d'Azur, GREDEG)

14h30 – 15h Les Gammares : un collectif qui se mêle de l’eau, Chloé Mazzani (Made in the River, collectif Gammares et coopérative Hôtel du Nord, Marseille).

15h – 15h30 Le Tarot du Ruisseau, créé en 2023 par les membres du collectif Gammares, en relation avec le fleuve côtier Caravelle-Aygalades à Marseille. Tirage du tarot effectué par Chloé Mazzani