Enjeux écologiques des littératures françaises et francophones du travail (Paris)

Déroulé du colloque

JEUDI 10 OCTOBRE

9h30 : Accueil des participant·e·s autour d'un café

10h : Mot introductif des organisatrices, Alice Desquilbet et Aurore Labadie, et de Xavier Garnier (PR, Université Sorbonne-Nouvelle)

Session 1, 10h30 – 12h30 : littérature et travail dans le monde paysan

Président de séance : Fabien Gris

· Colette CAMELIN (PR, Université de Poitiers), « Mains paysannes, des savoir-faire en question »

· Aurore LABADIE (MCF, Université de Franche-Comté), « "Mets-là, nomme". Sur quelques récits de maladies professionnelles dans le monde paysan »

· Miriam JEBAHI (Doctorante en cotutelle Université Sorbonne Nouvelle et Université de Tunis), « La trace écologique chez Jean Giono et Yamen Manai »

12h30 – 13h30 : Déjeuner buffet sur place

Session 2, 13h30 – 15h : Spoliations passées et présentes des terres et des vies humaines

Présidente de séance : Colette Camelin

· Laura CARVIGAN CASSIN (MCF, Université des Antilles, Guadeloupe), « Entre préoccupation écologique et héritage toxique, les enjeux de la base nucléaire dans L’Île des rêves écrasés de Chantal Spitz »

· Alice DESQUILBET (Docteure, membre-associée de THALIM, Université Sorbonne-Nouvelle-Paris 3), « L'histoire amère de la culture du cacao dans Cocoaïans de Gauz (2022) et Chocolaté de Samy Manga (2023) »

15h-15h30 : Pause thé-café

15h30 – 17h : Table ronde avec Gisèle Bienne et Samy Manga sur le thème « Écrire les dynamiques écocides du travail », animée par Alice Desquilbet et Aurore Labadie.

VENDREDI 11 OCTOBRE

9h30 : Accueil des participant·e·s autour d'un café

Session 3, 10h – 12h : Récits sur le travail des éleveurs et des bêtes

Présidente de séance : Aurore Labadie

· Fabien GRIS (MCF, Sorbonne Université), « "Oui je mange mes bêtes. Je les aime et je les mange." Sur quelques récits d'éleveurs et d'éleveuses aux prises avec les paradoxes de leur métier »

· Hugo SEMILLY (ATER, Université de Poitiers), « "Comme une bête". Travailler la terre, exploiter les animaux et transmettre la violence dans Règne Animal de Jean-Baptiste Del Amo »

· Julien DAILLÈRE (Doctorant contractuel à l’Université Jean Moulin Lyon 3), « Abandonnez toute espérance, vous qui entrez dans un élevage industriel ! »

12h – 13h : Déjeuner buffet sur place

Session 4, 13h – 14h30 : Exploitation des ressources et conséquences sur le vivant

Président de séance : Xavier Garnier

· Victoria PLEUCHOT (ATER, Université d’Artois), « Le récit minier du premier XXe siècle : une précoce poétique oïkologique ? »

· Delphine DELGA (Docteure, Université de Paris-Nanterre), « Enjeux écologiques et nouvelles formes de l’implication politique de la littérature. L’exemple de la construction des barrages dans Sauf riverains d’Emmanuelle Pagano et Seyvoz de Maylis de Kerangal et Joy Sorman. »

14h30 : Conclusion du colloque