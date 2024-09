Le XIXe siècle autour du monde. Séance 2 : la pensée esthétique de Zola (Séminaire en ligne)

Séminaire en ligne : « Le XIXe siècle autour du monde »

2e séance : « La pensée esthétique de Zola »

Vendredi 4 octobre de 11h à 13h (heure française)

L’objectif de ce nouveau séminaire organisé exclusivement en ligne par la Société des Études romantiques et dix-neuviémistes est de présenter l’actualité de la recherche dix-neuviémiste dans le monde entier en découvrant, lors de chaque séance, deux publications récentes de différents pays. Ce séminaire bisannuel pluridisciplinaire vise à créer un lieu de discussion et de rencontre pour des universitaires du monde entier, spécialistes du dix-neuvième siècle. Les séances permettront de dresser progressivement un panorama des évolutions contemporaines des approches critiques sur le XIXe siècle, en observant la circulation des courants critiques selon les aires géographiques.

Le séminaire s’appuiera notamment sur le réseau des correspondants internationaux de la SERD, présents dans dix-neuf pays. Il est ouvert à toutes et tous. Un temps important sera consacré à l’échange : chaque ouvrage sera présenté en une vingtaine de minutes, suivies de trente minutes de discussion avec les participants du séminaire. La première séance a porté sur deux publications récentes issues de travaux menés au Canada et en Suisse. La seconde présentera deux publications de Grande-Bretagne et du Japon.

—

Première présentation

Robert Lethbridge (Fitzwilliam College, Cambridge)

Zola’s Painters (Oxford, Legenda, 2022).

En tant qu’auteur de la série des vingt volumes des Rougon-Macquart, Zola est reconnu comme un des plus grands romanciers du XIXe siècle. Mais ses essais sur la peinture et en particulier le soutien précoce qu’il apporta à Manet le signalent aussi comme l’un des critiques d’art les plus importants de son époque. Zola et ses peintres est le premier livre qui explore l’entièreté ce corpus de 150 textes écrits sur une période de plus de trente années. Robert Lethbridge, éditeur de la nouvelle édition de ce corpus publiée aux Classiques Garnier (dont il a fait resurgir les deux-tiers grâce au dépouillement de la presse dans laquelle les articles étaient originairement parus) propose une réévaluation radicale des écrits de Zola sur les artistes contemporains. Le soutien du romancier aux Impressionnistes, par exemple, doit être vu à la lumière de son admiration égale pour les anciens Maîtres, ce qui s’accorde mal avec le « brevet de moderniste » que la postérité lui a accordé.

Répondante : Susan Harrow (University of Bristol)

Robert Lethbridge est Life Fellow de Fitwilliam College à Cambridge, et Professeur émérite de Langue et Littérature française à l’Université de Londres. Ses travaux portent sur la fin du XIXe siècle (notamment Maupassant et Zola) et sur les relations entre littérature et arts visuels dans cette période.

https://www.mhra.org.uk/publications/Zolas-Painters

—

Deuxième présentation

Soichiro Jittani (Université de Tokyo)

La Pensée littéraire et artistique d’Emile Zola. Une esthétique vitaliste, Paris, Champion, 2023.

Chez Zola, il existe une pensée esthétique qui s’articule autour de l’énergie vitale. Derrière la doctrine scientiste, à laquelle on tend trop souvent à réduire Zola théoricien, le romancier a, dès sa jeunesse, mené une réflexion constante sur le génie créateur. Au réalisme, considéré comme un matérialisme visant à présenter la « matière » sans la synthétiser par l’« esprit », est en effet reproché un manque de créativité. À cet égard, Zola propose, dans ses écrits sur Courbet et Manet, l’idée d’une œuvre réalisée non par l’« esprit », mais par la « vie », affirmant que l’expression de la vie de l’artiste anime tous les objets qui l’entourent. La présente étude explore un Zola moins connu, qui recherche le beau à l’ère positiviste par son esthétique vitaliste.

Répondant : Torahiko Terada (Université de Tokyo)

Soichiro Jittani est maître de conférences en littérature française à l’université de Tokyo. Ses recherches portent essentiellement sur Émile Zola ainsi que sur les rapports entre la littérature et la critique d’art.

https://www.honorechampion.com/fr/12985-book-08536022-9782745360229.html

—

Horaires du séminaire en fonction des fuseaux horaires :

- Royaume-Uni = 10:00 am – 12:00 pm

- Japon = 7:00 pm – 9:00 pm

- Chine (Shanghai) = 6:00 pm – 8:00 pm

- Canada (Montréal) = 5:00 am – 7:00 am

- États-Unis (Côte Est) = 5:00 am – 7:00 am

- États-Unis (Côte Ouest) = 2:00 am – 4:00 am

—

Contact :

Claire Barel-Moisan (CNRS. École Normale Supérieure de Lyon)

claire.barel-moisan@ens-lyon.fr

—

Lien de connexion :

https://cnrs.zoom.us/j/95040649383?pwd=FuGOAkarab6t71afDyNYfIfvkYfxEf.1

ID de réunion: 950 4064 9383

Code secret: 1ikH5M