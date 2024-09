Seconde main

Festival sur la Critique

Session 2 : Critique littéraire et subjectivité

Toulouse, du 11 au 18 oct. 2024

Programme

- Mai 2024 (activité préparatoire) : « Problèmes (de) critiques » - Grand séminaire de l’Ecole doctorale Alpha (UT2J) (Stéphane Pujol, Claire Gheerardyn) - UT2J

- Vendredi 11.10.2024 : Hôtel d’Assézat, Toulouse, 14-17h

Conférence : « Du bon usage de la subjectivité : le nuancier de l'Ecole de Genève » (Frédéric Tinguely, Université de Genève).

Intermèdes par les étudiants des CPGE littéraires des lycées Fermat et Saint-Sernin (resp. : Laurence Claude-Phalippou, Sandrine Raffin, Carole Catifait) – Hôtel d’Assézat, Toulouse, 14-17h.

- Lundi 14.10.2024 : Université du Temps Libre 56, Rue du Taur, Toulouse (payant, inscriptions à l’UTL).

Seconde séance du cycle de conférences à l’Université du Temps Libre « Le sujet lecteur (Moyen Âge-XXe siècle) »

(Florence Bouchet, Olivier Guerrier, Marine Le Bail, Guy Larroux, Létitia Mouze ; resp. : Florence Bouchet)

- Mardi 15.10.2024 : Auditorium du Lycée Fermat, Toulouse, 17-18h

Interventions de Lise Suau et Luc Sautin, doctorant(e)s à l’UT2J (resp. : Laurence Claude-Phalippou, Sandrine Raffin, Carole Catifait)

- Mercredi 16.10.2024 : Hôtel d’Assézat, Toulouse, 10h-12h.

Conférence : « Critiquons le Boulevard ! » (Olivier Barrot, Journaliste, Paris)

- Jeudi 17.10.2024 : UT2J, Maison de la Recherche, 16h-18h.

Intervention : « La question de la Reconnaissance d’Œdipe – de Sophocle à Pierre Bayard » (Olivier Guerrier, UT2J/IUF), Séminaire de l’équipe ELH PLH Fictions en procès. L’art et la littérature à l’épreuve du moral et du judiciaire (resp. : Fabrice Chassot, Philippe Maupeu, Julien Roumette)

Avec le soutien des équipes Il Laboratorio (EA 4590), ELH PLH (EA 4601) et de l’Institut Universitaire de France, ainsi que de la Commission Science et Société de l’UT2J et de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse.

Contact : Olivier Guerrier (olivier.guerrier@univ-tlse2.fr)