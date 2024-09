Sabine Sellam, L'Écriture concentrationnaire ou la poétique de la résistance

Étude littéraire consacrée aux récits concentrationnaires du XXe siècle, à la littérature dite de témoignage montrant en quoi ces oeuvres dépassent le simple statut d'ouvrages historiographiques ou de traités philosophiques. Après s'être penché sur la sémiologie textuelle, la monographie s'interroge sur la nouveauté de ce genre et sur la place du lecteur dans le récit.

Des auteurs tels que Robert Antelme, Primo Lévi, Charlotte Delbo, Elie Wiesel, Jorge Semprun et David Rousset ont vécu l'expérience concentrationnaire, ont tiré des récits de leur parcours aux confins de l'enfer, des textes qui se revendiquent pourtant moins comme témoignages que comme objets littéraires, allant même jusqu'à se réclamer du roman.

Cependant, avec Auschwitz, conçu à la fois comme espace en dehors de l'humanité et comme absolu, la littérature et le langage se voient confrontés à leurs propres limites. D'une part, l'expérience concentrationnaire est-elle dicible, énonçable, transmissible ? D'autre part, l'horreur peut-elle devenir objet de littérarité ? Peut-elle se dire de manière esthétique, et plus précisément, peut-elle soutenir une véritable poétique ? A travers une étude comparée des oeuvres nées du monstrueux, Sabine Sellam investit ces interrogations et développe une réflexion qui, des stratégies mises en place par les auteurs en présence à la réception même de leurs textes, met à jour les contradictions et paradoxes qui, plutôt que de scléroser la littérature, ont bouleversé sa définition.

—

Sommaire

Introduction

Premier chapitre

Prolégomènes à une sémiologie de l’écriture 19

Le Péritexte. 20

« Obtenir une lecture » 20

« Obtenir que cette lecture soit bonne » 21

Aspects sémantiques : le monde représenté et le monde signifié 26

Les Acteurs 29

Le Temps 40

Le moment de la narration 40

La fréquence 42

L’Espace 46

Insertion 46

Fonctionnement 49

Fonction 52

Aux frontières de la parole 56

La Mélodie 56

Aspects rythmiques, prosodiques et syntaxiques 56

Aspects sonores 62

Cohésion du texte et progression des chapitres 66

Deuxième chapitre

La littérature concentrationnaire, un genre nouveau ? 71

Entre « ère du soupçon » et « ère du vide » 72

Un nouveau roman ? 72

L’écriture d’une d’aventure symbolique ? 85

Quelques aspects néo-naturalistes ou réalistes 94

Entre essai et roman à thèse 99

L’art lazaréen, cette nouvelle écriture du moi 104

Autobiographie 104

Un roman sans fiction 107

Une Poésie de la vérité : l’anthropographie 109

Une expérience humaine 110

La fin du héros 122

D. L’anthropographe, un Lazare des temps modernes 126

Troisième chapitre

La place du lecteur 139

La stratégie du récit concentrationnaire 140

Les stratégies locales 140

Les stratégies globales 145

Le portrait du lecteur 147

La performance du lecteur 147

Les structures discursives 147

Les structure narratives 152

Les structures actancielles 152

Les structures idéologiques 153

La compétence du lecteur 156

Le dictionnaire de base 156

Les règles de co-référence 158

Les sélections contextuelles et circonstancielles 160

Les scénarios communs et intertextuels 161

La compétence idéologique 166

L’expérience du lecteur : régression ou développement ? 168

Un lecteur idéal ? 184

Conclusion 189

Bibliographie 197

