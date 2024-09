Sur la pensée politique de Senghor. Conférence de Mohamed Aziza (Fondation Lucien Paye, Paris)

Vendredi 4 octobre à 18h (Paris), nous aurons le privilège de nous mettre à l’écoute de celui qui nous a laissé le précieux La poésie de l’action : Mohamed Aziza.

Alioune Diaw, co-coordinateur du Séminaire Senghor, assurera la présidence de la séance, laquelle se déroulera à la Fondation Lucien Paye, 45b, Bd Jourdan, 75014 Paris (RER B arrêt Cité internationale).

Mohamed Aziza évoquera un aspect peu connu de la pensée politique de Senghor qu’il avait pu saisir au cours d’échanges à Verson, lorsqu’il préparait le livre entretien La poésie de l’action paru aux éditions Stock en 1980. Cet aspect pourrait se résumer par la « métaphore organiciste » qu’évoquait alors Senghor et qui, de Platon à Durkheim en passant par Saint Augustin et Jean-Jacques Rousseau, l’incitait à penser que « Le corps social était une métaphore du corps humain ». Cette intuition l’avait amené à concevoir son système tripartite qui rompait avec le système du parti unique et inaugurait le multipartisme africain.

Il parlera également de leur relation de poètes.

Mohamed Aziza a écrit de nombreux ouvrages scientifiques sur les sociétés et les cultures arabes, africaines et européennes, Entre autres : L’image et l’Islam (Editions Albin Michel, Paris 1980), La calligraphie arabe (Préface de Miguel Angel Asturias, Prix Nobel de littérature) Patrimoine et création en Afrique et dans le monde arabe sous la direction de M. Aziza, (NEA Dakar 1982). Le chant profond des Arts de l’Afrique, STD, Tunis (Préface de Léopold Sédar Senghor) etc.

Sous le pseudonyme de Shams Nadir, il a publié de nombreux recueils de nouvelles et de poèmes, traduits dans plusieurs langues.

Entrée libre et gratuite.