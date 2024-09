Des récits d'exploration aux écrits ethnographiques : perspectives traductologiques (Sorbonne nouvelle)

Colloque

Des récits d’exploration aux écritures ethnographiques :

perspectives traductologiques

17-18 octobre 2024

Maison de la recherche de la Sorbonne Nouvelle (salle Athéna)

4 rue des Irlandais, 75005 Paris

(TRACT–PRISMES EA 4398 – Univ. Sorbonne Nouvelle ; CIRPaLL – Univ. d’Angers)

Organisateurs : B. Poncharal (Sorbonne Nouvelle) et A.-F. Quaireau (Université d’Angers)

Organisé avec le soutien de la SELVA et du CIRPaLL

—

Jeudi 17 octobre

9h : accueil des participants

9h30 – Conférence plénière

Présidence de séance : Bruno Poncharal (Sorbonne Nouvelle)

Alexandre Surrallès (EHESS/CNRS) : “Traduire sans mots : les premiers rapports des Européens aux langues amérindiennes”

10h45-11h : Pause café

11h-12h30 : Anthropologie et Traduction

Présidence de séance : Alexandre Surrallès (EHESS/CNRS)

Bruno Poncharal (Sorbonne Nouvelle) : “Bronislaw Malinowski et ‘La traduction des mots intraduisibles’”

Horatiu Burcea (Université d’Evry Paris-Saclay), “Linguistic Relativity as an Exoticizing Strategy in Ethnography and Travel Literature”

Arman Martirosyan (Université de Strasbourg), “Unspeakable Crimes, Inaccessible Tongues: Traumatic Silence, Cultural Mediation, and Zabel Yesayan’s In the Ruins (1911) Within the Lines of Travel Writing”

Pause déjeuner

14h30-16h30 : Expéditions, Colonisation et Traduction

Présidence de séance : Emmanuelle Peraldo (Université Côte d’Azur)

Laetitia Sansonetti (Sorbonne Nouvelle): “Duarte Lopes’s Report of the Kingdom of Congo (1591) in English and in French: Mediated translations and translation as mediation”

Antoine Eche (Mount Royal) : « De l’abbé Prévost à Jean-Nicolas Démeunier : la traduction au service de la colonialité »

Agnès Whitfield (York University) : « Récits de voyages et textes ethnographiques : Pour une approche plurivocale de la traduction »

Ronald Jenn (Université de Lille) : « Traduction et conquête en Amérique du Nord au prisme de l’expédition Lewis & Clark (1804-1806) »

17h : Cocktail

—

Vendredi 18 octobre

9h-11h : Panel “Translating Cities and Travels”

Présidence de séance : Laetitia Sansonetti (Sorbonne Nouvelle)

Luc van Doorslaer (University of Tartu, Estonia) : “A Framework for Research on ‘Translating Cities and Travels’”

Irmak Mertens (KU Leuven, Belgium and University of Tartu, Estonia) : “A Map for City Translation Research: A Multidimensional Approach”

Julija Boguna (University of Mainz, Germany) : “Riga in translation (1860-1905)”

Anneleen Spiessens (Ghent University, Belgium) : “Migration, translation, and the contemporary city: the Red Star Line Museum in Antwerp”

11h : Pause café

11h15-12h15 : Traduire la Littérature de Voyage : Défis et Enjeux

Présidence de séance : Anne-Florence Quaireau (Université d’Angers)

Antonio Gurrieri (Universita « G. D’annunzio de Chieti-Pescara ») : « Traduction et autoréflexion identitaire : Le Radeau de la Gorgone de Dominique Fernandez »

Virginie Buhl (Université de Franche Comté) : « ‘Tread lightly’ – cartographie sémantique et itinéraires traductionnels d’une isotopie dans Nomads d’Anthony Sattin et sa traduction française »

Sigolène Vivier (Université d’Artois) : « A journey is a person in itself » : traduire l’interpersonnel dans Down and Out in Paris and London de George Orwell et Travels with Charley de John Steinbeck »

12h30 : Pause déjeuner

14h30-16h30 : Traduction et Ethnographie

Présidence de séance : Ludivine Bouton-Kelly (Université d’Angers)

Mary Wardle (Università “Sapienza” di Roma): “Bodies and Books: Beryl de Zoete, ethnographer and translator”

Francis Mus (Université de Ghent) : « Leonard Cohen ethnographe. Une étude de la traduction française de A ballet of Lepers (2022/2024, Nicolas Richard) »

Julie Loison-Charles (Université de Lille) : « La traduction comme littérature de voyage : Vladimir Nabokov comme écrivain, traducteur et auto-traducteur »

17h : clôture du colloque.

—

Comité Scientifique :

Isabelle Gadoin (Sorbonne Nouvelle)

Ludivine Bouton-Kelly (Université d’Angers)

Emmanuelle Peraldo (Université Côte d’Azur)

Susan Pickford (Université de Genève)

Bruno Poncharal (Sorbonne Nouvelle)

Anne-Florence Quaireau (Université d’Angers)

Anne Rouhette (Université Clermont-Auvergne)

Laetitia Sansonetti (Sorbonne Nouvelle)

Jessica Stephens (Sorbonne Nouvelle)

—

Organisateurs :

Bruno Poncharal (bruno.poncharal@sorbonne-nouvelle.fr)

Anne-Florence Quaireau (anne-florence.quaireau@univ-angers.fr)