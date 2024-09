Poésie et langages du vivant (XXe-XXIe siècle) II

Poésie et langages du vivant (XXe et XXIe siècles) II

Université Rouen Normandie, 27 septembre 2024

Mont-Saint-Aignan, UFR Lettres et Sciences Humaines

Journée d’étude organisée par Thomas Augais (Sorbonne Université/ CELLF),

Irène Gayraud (Sorbonne Université / CRLC) et Thierry Roger (Université de Rouen Normandie / CÉRÉdI)

Cette journée pourra être suivie à distance en se connectant au lien suivant :

https://webconf.univ-rouen.fr/greenlight/rog-gty-ymo-arj

9h30 : Accueil des participants

9h45 : Introduction par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger

Sémioses, symbioses

Modération Thierry Roger

10h00 : Patrick Suter (Berne) : « Êtres vivants, (dis)symétries, rimes »

10h30 : Bronwyn Louw (EHESS) : « "Épiphanie des rencontres." Camillo Sbarbaro, les lichens et la sympoïèse »

11h00-11h30 : DISCUSSION ET PAUSE

Modération Thomas Augais

11h30 : Mireille Mérigonde (Limoges) : « Jean Tortel : de la vie des signes aux signes du vivant »

12h00 : Alexis Messmer (Zagreb) : « S’ébattre avec et dans la langue et en révéler les logiques "vivantes" : la poésie de Gherasim Luca au prisme d’analogies conceptuelles entre biologie et linguistique »

12h30-12h45 : DISCUSSION

12h45-13h30 : Buffet (Salle du Conseil)

L’épreuve de la traduction

Modération Irène Gayraud

13h30 : François Chanteloup (Lausanne) : « Transposer des langages, ou la responsivité du vivant : Gustave Roud, traducteur des intraduisibles »

14h00 : Fabio Berlanda (Rome) : « Poétiques du rossignol chez Philippe Jaccottet »

14h30 : Barbara Bourchenin (Bordeaux) : « Anagrammes et poèmes de galets : de la lettre à la pierre – comment "penser Dupuy" ? »

15h00 : DISCUSSION ET PAUSE

15h30 : Lectures de poèmes et échanges

16h30 CLÔTURE DE LA JOURNÉE