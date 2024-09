"Le négatif du politique, Alfred Jarry et la cité au tournant des XIXe et XXe s." Soutenance de thèse de Clémentine Delaporte (dir. A. Vaillant & J. Schuh, Nanterre)

Clémentine Delaporte soutiendra sa thèse intitulée :

Le Négatif du politique, Alfred Jarry et la cité au tournant des XIXe et XXe siècles

rédigée sous la direction d’Alain Vaillant et de Julien Schuh.

La soutenance aura lieu le jeudi 3 octobre 2024 à 14h, à l'Université Paris Nanterre (RER A Nanterre-Université), bâtiment B (Pierre Grappin), salle B015.

Le jury sera composé de :

M. Pierre GLAUDES, Professeur des universités, Sorbonne Université ;

Mme Corinne SAMINADAYAR-PERRIN, Professeure des universités, Université Paul Valéry ;

Mme Laurence CAMPA, Professeure des universités, Université Paris Nanterre ;

M. Clément DESSY, Chercheur qualifié du F.R.S.-FNRS, Université libre de Bruxelles ;

M. Alain VAILLANT, Professeur des universités, Université Paris Nanterre ;

M. Julien SCHUH, Maître de conférence HDR, Université Paris Nanterre.

Résumé de la thèse :

Alfred Jarry, rendu célèbre par la mise en scène d’Ubu roi au Théâtre de l’Œuvre en 1896, est souvent lu tour à tour comme un auteur radicalement subversif, hostile à la culture bourgeoise, et comme un écrivain apolitique, refusant de mêler la littérature aux questions sociales. Cette double lecture, pour antithétique qu’elle paraisse, est pourtant conciliable. Entré en littérature dans les dernières années du symbolisme, Jarry en partage les valeurs élitistes et individualistes ; ce faisant, il cherche à placer l’artiste en héritier de la culture aristocratique et à revendiquer pour lui une position sociale privilégiée, à l’écart du monde capitaliste bourgeois. Ainsi, tout en défendant une vision opposée à la compromission de l’artiste dans la vie de la cité, Jarry construit pourtant un discours bel et bien politique, tant sur le plan descriptif – il critique l’organisation effective des rapports de pouvoirs au sein du collectif –, que sur la plan prescriptif – il promeut un ordre alternatif, très hiérarchique, où l’artiste esthète passerait d’une position marginale à une situation de domination sociale. Notre travail proposera une synthèse de cette dénégation permanente du politique dans les textes de Jarry.

Mots clés : Jarry, politique, littérature, symbolisme, individualisme, anarchie, nihilisme.