Le capitalisme et la modernité seraient intrinsèquement liés à un racisme d’essence coloniale et à la domination de l’Occident sur le Sud global : tel est le postulat de la pensée décoloniale, qui gagnent toujours plus de terrain dans les milieux universitaires et militants. Le volume intitulé Critique de la raison décoloniale. Sur une contre-révolution intellectuelle traduit de l'espagnol aux éditions de L'Échappée vient faire entendre une autre voix. Ses auteurs démontrent comment ces théories propagent une lecture simpliste de l’histoire et des rapports de pouvoir, et comment leur focalisation sur les questions d’identité ethno-raciale relègue au second plan l’opposition pourtant fondamentale entre riches et pauvres. À l’horizon, une conviction : seul un anticolonialisme fondé sur une critique radicale du capitalisme permettra de sortir de cette impasse, en dépassant toute soif de revanche pour retrouver le contenu universel des luttes d’émancipation.