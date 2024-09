Maxime Martignon, Publier le lointain à l'époque de Louis XIV. Actualité, colonies et littérature

Au moment où Louis XIV affirme ses ambitions océaniques, une vague de récits de voyage et d’objets étrangers déferle sur le royaume, manifestant ainsi l’intensification des circulations intercontinentales et un certain goût pour le lointain. Elle accompagne au jour le jour les expéditions militaires dans la mer Méditerranée et l’océan Atlantique, les explorations en Amérique du Nord et les établissements esclavagistes dans les Antilles et à Cayenne. Les récits sont l’œuvre des agents impliqués dans cette première mondialisation favorisée par Colbert : colons, flibustiers, officiers de la Marine, missionnaires et marchands au long cours. Si chaque groupe tente d’infléchir l’agenda de la politique maritime et coloniale du Roi Soleil, tous ont en commun de recourir à l’écriture.

En reconstituant les pratiques d’écriture des voyageurs, ce livre met en évidence toutes sortes d’intermédiaires : du libraire parisien au commis de la Marine, du traducteur des livres de conquistadors au censeur royal, des premiers journalistes aux collectionneurs curieux. Grâce à ces hommes de lettres, à ces spécialistes de la publication ou à de simples secrétaires, les voyageurs accèdent aux lieux de pouvoir où leur voix peut porter.

Partie 1. Localiser les écrits des lointains

Chapitre 1. Un discret expert du lointain : Esprit Cabart de Villermont

Chapitre 2. Le foyer nouvelliste

Chapitre 3. Michel Bégon, intendant de Marine : écriture et publication de soi d'un acteur politique

Partie 2. Pratiques de publication du lointain

Chapitre 4. Le castor, la morue et le littéraire : publier une expérience acadienne

Chapitre 5. La bataille des relations. Récits de voyages et projet d'expédition autour de Cavelier de La Salle

Chapitre 6. Traduire et imprimer le lointain : une politique de l'offre

Chapitre 7. Le récit des "curiosités" exotiques : autour du cabinet Bégon

Partie 3. La fabrique de la victoire : publier les guerres de course

Chapitre 8. L'épaisseur sociale et scripturaire des bombardements en Méditerranée

Chapitre 9. L'irruption des flibustiers dans l'imprimé

Chapitre 10. Publier la guerre de course royale.