Martin Aurell, Dix idées reçues sur le Moyen Age

Le Moyen Âge a mauvaise réputation. Ne dit-on pas « moyenâgeux » pour dénoncer un archaïsme, pointer une médiocrité dépassée ? Mal connu, on l’assimile à l’obscurantisme, la barbarie ou l’appauvrissement.

L’historien Martin Aurell prend la hallebarde pour voler au secours de ces siècles calomniés, démontant les poncifs avec une érudition joyeuse. Fanatisme, haine des femmes, inculture, violence… Il apparaît qu’à bien des égards, le Moyen Âge n’a rien à envier à d’autres périodes, et qu’il est parfois plus moderne que notre XXIᵉ siècle !

