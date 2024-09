Les 50 ans de la Tentative d’épuisement d’un lieu parisien de Georges Perec (Paris)

Journée Perec

Les 50 ans de la Tentative d’épuisement d’un lieu parisien de Georges Perec. 18 octobre 1974 – 18 octobre 2024

Le 18 octobre 1974, 10h30, Café Tabac Saint-Sulpice : Georges Perec commence à énumérer et décrire ce que l'on note généralement pas, ce qui ne se remarque pas, ce qui n'a pas d'importance : ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voiture et des nuages. Pendant trois jours, il effectue un relevé, le plus exhaustif possible, de tous les micro-événements dont il est témoin, genre : une vieille femme met sa main en visière pour voir quel est le numéro de l'autobus qui arrive (je peux déduire de son air décu qu'elle voudrait prendre le 70). En résulte un livre devenu aujourd’hui l'un de nos classiques, et une poussée dans le dos de nos protocoles pour la littérature contemporaine, sa Tentative d’épuisement d’un lieu parisien.

Temps 1 : une heure chrono avec Espèces d’espaces, Institut catholique de Paris, 10h-11h

Introduit par Peppe Cavallari, directeur du département de Lettres-Information Communication, François Bon, auteur notamment de L’espace commence ainsi dans la collection Perec 53 (L’œil ébloui, 2023) rencontre les étudiant.e.s de la Licence de Lettres modernes et du Master Lettres et Humanisme (Faculté des Lettres, Institut catholique de Paris).

La page, le lit, la chambre, l’appartement, la rue, le quartier, la ville, et de là jusqu’aux frontières et à l’espace infini de Pascal : au départ c’est une commande, et Perec y répond par un coup d’éclat génial. À chaque chapitre un incrément distinct, mais ce qu’ils définissent mentalement est aussi complexe. Et les exemples qu’on développera s’écriront hors du livre, interférant avec les projets en cours comme La vie mode d’emploi ou Lieux. Et c’est ainsi qu’un livre-atelier est depuis cinquante ans sur la table de quiconque écrit, lesté de ses exercices pratiques et de ses contradictions multiples. Un livre qu’on ne cesse de relire ? Visite en une heure chrono de ses multiples pistes et paradoxes (suivie d’un temps d’échange libre pour qui veut).

Temps 2 : enregistrement d’une vidéo hommage à la Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, Café de la Mairie, 15h30-16h30

Dans le lieu historique, le seul, des trois cafés existants il y a 50 ans, encore ouvert, performance en binôme par François Bon et Peppe Cavallari, lecture croisée de la Tentative de Perec et du projet géant Lieux, resté inédit jusqu’en 2022. Lecture enregistrée en direct pour la chaîne YouTube de Tiers Livre.

La journée Perec est organisée par le consortium Huma-Num Canevas (https://canevas.hypotheses.org/) en collaboration avec le département de Lettres-Information Communication de l'Institut catholique de Paris . Pour assister à la performance vidéo au Café de la Mairie, la consommation est obligatoire.