Politiques éditoriales et poétique des traductions (Caen)

Journée d'étude, mercredi 9 octobre 2024 de 11 h à 19 h

Les archives des maisons d'édition et celles de traducteurs conservées à l’Imec témoignent des circulations internationales de la littérature. La journée d’étude du 9 octobre 2024 « Politiques éditoriales et poétiques des traductions » vient clore un cycle de rencontres avec des acteurs du monde culturel, universitaires, traducteurs et éditeurs.

De l’importation à la réception des œuvres, retour et perspective de recherches sur le processus éditorial des traductions. À cette occasion,Laura Antonietti, la lauréate de la bourse Olivier-Copet 2024, présentera ses recherches sur les liens entre l’éditeur italien Einaudi et le monde de l’édition française.

Programme

Journée d’étude Imec / Erlis du 9 octobre 2024

Politiques poétiques et éditoriales des traductions

Séance de clôture des rencontres ERLIS-IMEC 2023-2024

Responsables V. Agostini-Ouafi et C. Bérenger

11h00 Accueil participants

Présidente de Séance : Caroline BERENGER

11h10 Ouverture des travaux par Harri VEIVO (directeur d’ERLIS) et Nathalie LEGER (Directrice générale de l’IMEC)

11h20 Viviana AGOSTINI-OUAFI (Université Caen Normandie), Politique éditoriale et traduction littéraire dans les Cahiers du sud (1945-1950)

11h50 Madeleine STRATFORD (Université du Québec en Outaouais), Subventions à la traduction et politiques éditoriales au Canada : un état des lieux

12h20-12h50 Débat

14h30 Sophie BENECH (traductrice, éditrice), Traduire et éditer la littérature russe après la chute de l'Union soviétique

Présidente de séance : Viviana AGOSTINI-OUAFI

15h00 Pierre VINCLAIR (poète, éditeur et traducteur), Le justicier ou l'anarchiste ? Les postures du retraducteur

15h30 Laurent CASSAGNAU (ENS de Lyon), Défense et illustration de la retraduction : J.W. Goethe (Belles Lettres 2012) et P. Handke (Bourgois 2023)

16h00-16h45 débat et pause-café

16h45-17h15 Patrick HERSANT (Université Paris 8), Traductions, écrits intimes, correspondance : Ludmila Savitzky à la lumière des archives

17h15-17h30 François BORDES (directeur de la recherche à l’IMEC), La bourse de recherche Olivier-Corpet pour l’histoire de l’édition

17h30-18h00 Laura ANTONIETTI (Université de Sienne, lauréate bourse Olivier-Corpet 2024), Les liens entre l’éditeur italien Einaudi et le monde de l’édition française

18h00 Débat et clôture des travaux