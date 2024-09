La philosophie de Black Mirror : rencontre avec Prof. Alexander Schnell

RENCONTRE VIRTUELLE

LA PHILOSOPHIE DE BLACK MIRROR

Comment appréhender le réel à l'ère du numérique? En quoi la virtualité transforme-t-elle notre manière d'être au monde?

RDV en ligne le 11 octobre pour en discuter!

Le département de philosophie de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth est ravi d'accueillir le prof. Alexander Schnell (Université de Wuppertal) pour appréhender la philosophie de la technique. L'ouvrage The philosophy of black mirror propose la première étude systématique des thèmes philosophiques de la série culte, nous permettant de penser autrement la virtualité, la réalité et l'existence.



La rencontre est en ligne et ouverte à tous.tes!

Lien Teams:



https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjFhODVkYTAtMDkxYi00MTFiLTlmOTItZTY1NDc2NzFmMTkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ad96934-43e5-41c2-9761-f335fe214cc3%22%2c%22Oid%22%3a%22bf92a2fa-3985-4dda-b944-6cfcb9d3dd79%22%7d



Au plaisir de vous retrouver nombreux.ses!