La rhétorique au cœur des Humanités : enjeux pédagogiques et politiques d'une formation humaniste globale, de l'Antiquité à demain (Paris Nanterre)

Ce colloque, résolument pluridisciplinaire, est ouvert à toutes celles et tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de l’éducation, à l’histoire de la pédagogie et à la formation des citoyens. Il propose une réflexion au long cours, sur près de 2 500 ans d’histoire (de l’Antiquité gréco-romaine à aujourd’hui), destinée à éclairer les choix futurs.

Ces dernières années, l’engouement pour la rhétorique et l’éloquence, d’une part, et le retour des « humanités » dans l’institution scolaire, d’autre part, ont suscité un renouveau de la réflexion sur ces deux champs de l’histoire et de la philosophie de l’éducation. En revanche, le lien qui les unit est rarement mis en lumière, alors qu’il fut pendant des siècles une évidence dans toute l’Europe – et notamment en France, jusqu’à l’éviction de la rhétorique du lycée en 1902 – et que les expérimentations se sont multipliées, dans l’enseignement secondaire comme dans l’enseignement supérieur, pour réassocier les humanités et la rhétorique, suscitant tantôt l’intérêt, tantôt l’incompréhension. Ce colloque se propose ainsi de revisiter l’histoire de leur association et de leur dissociation, et d’en explorer les implications et enjeux à la fois pédagogiques et politiques. Il s’agit là, en effet, d’une clé importante pour comprendre non seulement l’évolution du système éducatif français, mais aussi celle de la formation des citoyens.

L’association et la dissociation des humanités et de la rhétorique n’ont pas fait l’objet d’une investigation spécifique et systématique sur le temps long. Le colloque entend ainsi faire la jonction entre des études qui se rejoignent rarement : celles qui sont spécifiquement consacrées à l’histoire de l’éducation dans l’Antiquité et au Moyen Âge, celles qui traitent de l’histoire de l’enseignement en France et celles, enfin, qui s’intéressent à l’histoire et aux enjeux des humanités.

Le colloque est conçu pour faire dialoguer des spécialistes de l’Antiquité et du Moyen Âge et des chercheurs en littérature, en histoire de l’éducation (de la Renaissance à aujourd’hui) et en philosophie de l’éducation, mais aussi pour proposer des pistes ouvertes sur l’avenir : des pédagogues et des inspecteurs seront également invités à apporter leur expérience et leur analyse à cette réflexion collective. L’objectif est d’éclairer les choix de formation à la lumière des pratiques pédagogiques du passé et des expérimentations récentes.

