Goliarda Sapienza entre les arts / Goliarda Sapienza tra le arti

Goliarda Sapienza tra le arti

Goliarda Sapienza entre les arts

Colloque international

Jeudi 17 octobre

Campus Nation Salle B115

8, avenue Saint Mandé 75012 Paris

Vendredi 18 octobre

Maison de la Recherche Salle Claude Simon

4, rue des Irlandais 75005 Paris

et Istituto Italiano di Cultura

50, rue de Varenne 75007 Paris

—

S’inscrivant dans le cadre des manifestations prévues à l’occasion du centenaire de la naissance de Goliarda Sapienza (1924-1996), le colloque international “Goliarda Sapienza tra le arti/Goliarda Sapienza entre les arts”, organisé en collaboration avec l’Université de Catane, souhaite mettre en lumière un aspect essentiel bien qu’encore partiellement inexploré de son œuvre : la relation ininterrompue et féconde entre son écriture et les différents arts qu’elle affectionnait et/ou pratiquait activement (théâtre, cinéma, peinture, etc.). L’idée de performance, au sens scénique du terme, rejoint celle d’une performativité de soi par l’écriture qui devient le lieu, à travers l’orchestration des voix et des corps, de la mise en jeu d’un « je » pluriel, multiforme et inclassable. Enfin, si les textes de Goliarda Sapienza se nourrissent, en aval, des influences d’autres arts, il faudra considérer aussi la façon dont son œuvre, à partir de la redécouverte posthume en France de son roman L’art de la joie en 2005, n’a pas cessé de susciter chez des artistes contemporains des processus de remédiation et d’expansions transmédiales.

—

Comité scientifique : Alberica Bazzoni (Università per stranieri di Siena), Maria Pia De Paulis (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3), Maria Rizzarelli (Università di Catania), Ada Tosatti (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)

Avec le soutien de :

Commission de la recherche, EA 3979 LECEMO – Université Sorbonne Nouvelle

Direction des Affaires Internationales – Université Sorbonne Nouvelle

Université de Catane

Istituto Italiano di Cultura di Parigi

Éditions du Tripode, Paris

Théâtre Le Colombier, Bagnolet.