Rencontre autour du théâtre d'André Gide (BnF, site Richelieu, Paris)

Le 3 oct. 2024, de 18 h à 19 h 30, le département des Arts du spectacle de la BnF organise une rencontre autour de l’œuvre théâtrale d’André Gide, à l’occasion de la parution récente de deux ouvrages :

L’Écriture d’André Gide à la lumière de Luigi Pirandello, de Marco Longo, Classiques Garnier, 2024

André Gide, Théâtre complet, tome I, Classiques Garnier, 2024, édition établie par Vincenzo Mazza.

La rencontre, introduite par Joël Huthwohl, directeur du département des Arts du spectacle, BnF, réunira les deux auteurs Marco Longo et Vincenzo Mazza.

Dans L’Écriture de Gide à la lumière de Pirandello, que Marco Longo a élaboré à partir de sa deuxième thèse de doctorat, dirigée par Jean-Michel Wittmann et soutenue en 2023, l’auteur met en évidence les points de contact, non seulement via le théâtre, de deux poétiques contemporaines où deux figures majeures de la littérature et lauréats du prix Nobel, Gide et Pirandello, se sont étudiés de loin en faisant tout leur possible pour apparaître distants et distincts tout en connaissant bien l’œuvre l’un de l’autre.

Vincenzo Mazza, après avoir publié, en 2021, les actes du premier colloque sur le théâtre de Gide, organisé à la BnF et au Collège d’Espagne de la Cité universitaire internationale de Paris, établit l’édition scientifique intégrale des textes d’André Gide écrits pour et sur la scène. Le premier tome, paru en janvier de cette année, comprend 8 textes dramatiques, allant de Philoctète, publié en 1899, à Œdipe, paru en 1930.