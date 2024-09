Le Verger de consolation (Paris, BnF, Français 9220) : étude interdisciplinaire d'un joyau médiéval (Saint-Étienne)

Le Verger de consolation (Paris, BnF, Français 9220) :

étude interdisciplinaire d'un joyau médiéval

Journées d’étude internationales

Université Jean Monnet Saint-Étienne, les 15-16 octobre 2024

Produit dans le nord de la France à la fin du XIIIe siècle, le manuscrit Paris, BnF, Français 9220, intitulé Verger de consolation, compte parmi les témoins de la collection mouvante et polymorphe connue sous le nom de Speculum theologiae, sorte d’encyclopédie morale et théologique visuelle composée de diagrammes mnémotechniques à l’usage des prédicateurs. Or, en plus d’intégrer des schémas et tableaux inédits, le Verger de consolation inclut des textes en langue française et a fait l’objet d’une exécution extrêmement luxueuse, ce qui tend à indiquer qu’il n’était pas destiné à un clerc, mais à une ou un laïc. Le Verger de consolation apparaît donc comme une version singulière du Speculum theologiae, probablement composée par un maître d’œuvre franciscain. Pour la première fois, des journées d’étude internationales sont consacrées au manuscrit Français 9220 dans une perspective pleinement interdisciplinaire afin de jeter une lumière nouvelle sur ce joyau méconnu de la production livresque française médiévale.

—

Mardi 15 octobre

15h00 Accueil

15h15 Introduction

par Louis-Patrick Bergot & Thibaut Radomme

Session 1

Modération • Pierre Manen \ Université Jean Monnet Saint-Étienne

15h30 Sabine Maffre \ Bibliothèque nationale de France

« La matérialité à l’oeuvre : étude codicologique du Verger de consolation (Paris, BnF, Français 9220) »

16h00 Discussion

16h15 Pause-café

16h45 Laure Solignac \ Institut Catholique de Paris, Religion, Culture et Société

« En amont du Verger de consolation : réflexions sur deux arbres bonaventuriens »

17h15 Naïs Virenque \ Université catholique de Louvain, GEMCA

« Les diagrammes en arbre du manuscrit BnF, Français 9220 : spécificités et interdiagrammaticité »

17h45 Discussion

18h00 Apéritif

20h30 Dîner

—

Mercredi 16 octobre

09h00 Accueil

Session 2

Modération • Chloe McCarthy \ Université Jean Monnet Saint-Étienne

09h15 Thibaut Radomme \ Université Jean Monnet Saint-Étienne, IHRIM

« Le Trône de Salomon du manuscrit BnF, Français 9220, un texte franciscain ? Enquête philologique et littéraire »

09h45 Louis-Patrick Bergot \ Sorbonne Université

« L’enfer paulinien dans le Verger de consolation »

10h15 Discussion

10h30 Pause-café

Session 3

Modération • Charlotte Guiot \ Université Lumière Lyon 2

11h00 Bertrand Cosnet \ Université de Lille, IRHiS

« Le Verger de consolation dans le réseau des transferts iconographiques vers 1300 »

11h30 Claire Donnat-Aracil \ Université Paris Cité, CERILAC

« Au jardin de compassion. Émotion et dévotion dans le Vrigiet de solas »

12h00 Discussion

12h30 Déjeuner

—

Lieu et dates

Les 15 et 16 octobre 2024 à Saint-Étienne

Université Jean Monnet, Campus Tréfilerie, 33 rue du Onze-Novembre

42100 Saint-Étienne

Bât. M - Salle M001.

Organisé par Louis-Patrick Bergot (Sorbonne Université) et Thibaut Radomme (Université Jean Monnet Saint-Étienne)

Avec le soutien de l'IHRIM et du LabEx COMOD