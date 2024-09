Shut Up and Write et séances de lecture de l'Adeffi (en ligne)

Nous tenons des séances d'écriture et de lectures chaque mois pour notre communauté scientifique internationale et irlandaise de doctorant.e.s, maîtres de conférences et enseignant-chercheurs en ligne pour encourager la productivité et une partage d'expériences et de recherches entre pairs.

Les évènements ce mois-ci se tiendront lieu sur MS Teams aux jours suivants:

Shut Up and Write séances mardi 17 septembre:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDk2NmZiNjQtM2QxYi00YTk3LTg4OTUtOWFlMGNjNDE2MzA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eaab77ea-b4a5-49e3-a1e8-d6dd23a1f286%22%2c%22Oid%22%3a%22c5748e51-8e22-446d-99a8-9bf723263fb8%22%7d

Shut Up and Write lundi 30 septembre:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGRiM2M2NjYtNWExNi00YTZhLTljOTYtNWE1Y2IzMTdmY2Vj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eaab77ea-b4a5-49e3-a1e8-d6dd23a1f286%22%2c%22Oid%22%3a%22c5748e51-8e22-446d-99a8-9bf723263fb8%22%7d

Reading Sprint/Séance de lectures: le mercredi 25 septembre

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzJiMDI3OGEtMDc3ZC00MTRlLWE0NTgtMmE4MGVkYTI0MzM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eaab77ea-b4a5-49e3-a1e8-d6dd23a1f286%22%2c%22Oid%22%3a%22c5748e51-8e22-446d-99a8-9bf723263fb8%22%7d