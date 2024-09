Livres audio : pratiques professionnelles et réceptions des publics (Montpellier)

« Livres audio : pratiques professionnelles et réceptions des publics »

Journée d’étude organisée à la médiathèque Émile Zola le vendredi 27 septembre 2024 par l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 (UPVM) avec le soutien de de la Maison des sciences de l’homme SUD et de l’Institut universitaire de France

Médiathèque Émile Zola, salle Cinéma & Rencontres

Programme

8h45 - Accueil

9h - Introduction de la journée par Claire Ducournau (UPVM, RIRRA21, Institut universitaire de France) et Fabrice Hirsch (UPVM, Praxiling)

Première session : Conditions de production des livres audio

Animation : Marion Brun (UPVM, RIRRA21)

9h15 - Matthew Rubery (Queen Mary, University London) : « Audiobooks: From Analogue to Artificial Intelligence »

9h45 - Mylène de Fabrique Saint-Tours (SCITEP Éditions) : « État des lieux du livre audio en France »

10h15 - Agnès Robin (Université de Montpellier, LICeM) : « La voix : attribut de la personnalité ou donnée d’entraînement ? »

10h45 - Discussion

11h15 - Pause

Deuxième session : Production et réception du livre audio jeunesse

Animation : Élodie Hommel

11h30 - Nathalie Blanc (UPVM, Epsylon) : « Raconte-moi une histoire ! Quand la psychologie mobilise le livre audio pour explorer les compétences de compréhension chez l'enfant »

12h00 - Rudy Martel (Benjamins media) : « Le livre audio, c'est bon pour la santé ! »

12h30 - Discussion

13h - Pause déjeuner

Lieu : Médiathèque Émile Zola, Salle Cinéma Mezzanine

Troisième session : Publics et légitimation du livres audio

Animation : Fabrice Hirsch

14h - Claire Ducournau (UPVM, RIRRA21, Institut universitaire de France) et Élodie Hommel (UPVM, Centre Max Weber) : « Entre voix, écran et papier : enquête sociologique sur la réception des livres audio »

14h30 - Marie Pasquier (Médiathèque Emile Zola, Espace Homère / Lire autrement) : « Proposer du livre audio dans le Réseau des médiathèques de Montpellier : collections, services et usagers »

15h - Discussion

15h30 - Pause

Quatrième session : Livre audio et voix

Animation : Claire Ducournau

15h45 - Fabrice Hirsch (UPVM, Praxiling) : « Esthétique des voix dans le livre audio »

16h15 - Francesca Frontini (CNR, Istituto di Linguistica Computazionale, Pise) : « Technologie du langage et livres audio : analyse automatique des avis des lecteurs, voix et performance »

16h45 - Discussion.

17h15 - Bilan et clôture de la journée par Élodie Hommel (UPVM, Centre Max Weber)