T. Klinkert, Littérature et théorie des systèmes

La théorie des systèmes du sociologue allemand Niklas Luhmann (1927-1998) conçoit la société moderne comme un ensemble de systèmes fonctionnellement différenciés. Dans cette optique, la politique, l’économie, le droit, la science, la religion et également l’art se caractérisent par une autonomie qui est la conséquence de la clôture opérationnelle de ces systèmes. La théorie des systèmes ouvre des perspectives porteuses pour l’analyse de la littérature, qui est appréhendée comme un sous-système de l’art. Le présent volume applique cette approche à des textes littéraires significatifs, allant du Moyen Âge jusqu’à l’ère contemporaine, au travers d’analyses mettant en relief ses aspects constitutifs.

La première partie de l’ouvrage introduit trois concepts clefs de la théorie luhmannienne en considérant leur utilité pour une meilleure compréhension de textes littéraires : l’autopoïésis, le rapport entre médium et forme, l’observation de second ordre. La deuxième partie se focalise sur les enjeux de l’autonomie des systèmes des points de vue de la solitude de l’individu et des rapports entre littérature et morale ainsi qu’entre littérature et savoir. La troisième partie est consacrée à la fonction sociale de la littérature à l’exemple du concept de la sémantique de l’amour et du rôle de la narration collective dans la naissance d’une société.

Le transfert méthodologique mis en œuvre dans cet ouvrage par un spécialiste d’épistémocritique, de théorie littéraire et d’études mémorielles, est inédit en langue française et ajoute une nouvelle facette à l’inventaire interprétatif des littératures ancienne et moderne.

Table des matières

PRÉFACE…..VII

INTRODUCTION. NIKLAS LUHMANN OU L’UTILITÉ DE LA THÉORIE DES SYSTÈMES

POUR LES ÉTUDES LITTÉRAIRES…..1

I. QUELQUES CONCEPTS CLEFS DE LA THÉORIE DES SYSTÈMES…..9

1. Autopoïésis – Chrétien de Troyes…..11

2. Fiction et autopoïésis. Réflexions sur le statut épistémique de la littérature à

l’exemple de « Don Quichotte »…..27

3. Médium et forme chez Pétrarque. Une analyse de « Chiare, fresche et dolci

acque » (RVF 126)…..43

4. L’observation de second ordre – Luigi Pirandello, Nathalie Sarraute, Anne

Serre 53

II. LES ENJEUX DE L’AUTONOMIE DES SYSTÈMES…..81

5. Solitude et autonomie esthétique chez Jean-Jacques Rousseau…..83

6. Littérature et morale à l’ère de la différenciation fonctionnelle – Nietzsche,

D’Annunzio, Gide…..95

7. Théorie des systèmes, savoir et littérature…..119

III. LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ…..131

8. La sémantique de l’amour chez Benjamin Constant et Marcel Proust – entre

auratisation et contingence…..133

9. Réflexions sur le lien entre littérature et société du point de vue de la théorie

des systèmes. Avec une étude de cas sur Elio Vittorini…..149

BIBLIOGRAPHIE…..167

INDEX DES NOMS…..177

INDEX DES MATIÈRES…..181